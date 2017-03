Vé xe tết tăng 60% so với ngày thường

Bến xe Miền Đông sẽ không giải quyết cho các nhà xe điều xe chạy hợp đồng trong các ngày cao điểm tết. Các nhà xe được phép tự xây dựng giá vé nhưng không được vượt quá 60% ngày thường.

Bến xe Miền Đông cũng chính thức công bố kế hoạch phục vụ tết kéo dài 20 ngày, từ ngày 21 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Tân Mão (tức từ 24-1 đến hết 12-2-2011) với mức giá vé tăng từ 20% đến 60% so với ngày thường. Ông Hải dự báo, lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông trong dịp này tăng từ 6% đến 8% so với cùng kỳ năm trước (có thể đến 56.000 lượt/ngày cao điểm). Trong đó, khách tập trung chủ yếu vào các ngày 26, 27 và 28 tháng Chạp. Do các ngày 19, 20 (thứ Bảy, Chủ nhật) và 23 tháng Chạp âm lịch là mốc tăng giá vé nên có thể nhiều xe cố tình “ém”, chờ ngày tăng giá mới hoạt động gây ùn ứ ở bến. Vì thế, bến đề nghị Sở GTVT tăng cường 20 xe buýt/ngày để tham gia giải tỏa khách.

Bến xe Miền Đông dự kiến bán vé trước từ ngày 1-12 âm lịch (nhằm ngày 4-1-2011) đến hết ngày 26-12 âm lịch (nhằm ngày 29-1-2011) cho khách đi trong các ngày cao điểm. Bến xe đề nghị các sở Tài chính, GTVT và Cục Thuế TP cho sử dụng vé do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn phát hành để các xe tăng cường, xe trái tuyến, xe buýt bán vé trước.

MINH PHONG