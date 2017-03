VEC lên tiếng về vụ dân chặn đường cao tốc đòi nợ nhà thầu

Liên quan đến việc người dân ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) hôm 7/10 mang cây, que ra chắn ngang đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai do bức xúc với nhà thầu phụ không chi trả tiền thi công, ông Lê Kim Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ngày 8/10 khẳng định, hành động tự phát của người dân là vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự công cộng và ảnh hưởng đến an toàn trên đường cao tốc.