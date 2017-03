Vedan bồi thường thiệt hại: Tiền chưa đến tay dân

Không vì một vài hộ khiếu nại mà làm ảnh hưởng số đông



Theo ông Đoàn Văn Sơn, huyện Cần Giờ (TP.HCM) đang cố gắng để có thể giải quyết chi trả tiền bồi thường cho người dân vào cuối tháng 11. Ông Sơn nói: “Chúng tôi cũng rất nóng ruột, muốn tiền đến được với người dân sớm nhất, vì đây là tiền của dân. Nhưng do còn có khiếu nại nên trách nhiệm của chúng tôi là phải thẩm tra xác minh để việc chi trả được chính xác, công bằng. Nếu còn trường hợp nào chưa đồng tình thì huyện sẽ khoanh lại giải quyết sau, chứ không thể vì một vài hộ khiếu nại mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi của số đông”.

Tại ấp Bàu Bông (xã Phước An), nhiều người dân sống bằng nghề đánh bắt rất bức xúc khi nhắc đến chuyện chờ nhận tiền bồi thường. Ông Đặng Văn Bình cho hay: “Nghe nói giữa tháng 11-2010 mới có tiền cho dân, ai cũng muốn có tiền để trả nợ nần, tính toán chuyện làm ăn nhưng chờ hoài chưa thấy tiền”.