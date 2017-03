Vênh giá đền bù, thiếu vốn làm "lụt" tiến độ dự án giao thông

Trước tình hình chậm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố "giải trình", thời gian qua đã quyết liệt chỉ đạo và tăng cường các biện pháp kiểm tra, đôn đốc, thành lập các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, bố trí kinh phí, thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư để từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB).



Báo cáo gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai công tác GPMB các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội cũng nêu lên những tồn tại, khó khăn và vướng mắc. Các hộ dân không chịu nhận tiền đền bù theo quy định mà đòi giá cao hơn hoặc bằng với giá thị trường. Cùng với đó, việc bố trí tái định cư mới đang GPMB hoặc đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tức là người dân chưa có nhà để sinh sống ổn định - PV)...



Đơn cử như ở Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, UBND TP Hà Nội cho hay, những vị trí ”vướng” mặt bằng là do các hộ dân không hợp tác, không cho tổ chức điều tra khảo sát để lập phương án bồi thường. Hay Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hiện đang di chuyển nốt 3 điểm hệ thống thông tin đường sắt trên địa bàn huyện Gia Lâm; các công trình công cộng như đèn chiếu sáng, điện, nước của huyện Long Biên và hoàn thành trước 15/8.



UBND TP Hà Nội cho biết, tới đây những trường hợp không hợp tác, cản trở, không bàn giao mặt bằng (11 hộ ở huyện Gia Lâm - Dự án Quốc lộ 3 mới, 111 hộ ở quận Tây Hồ - Dự án cầu Nhật Tân) cơ quan chức năng vẫn sẽ dùng các biện pháp tuyên truyền, động viên. Trường hợp cố tình không hợp tác và chống đối thì UBND thành phố sẽ tiến hành các biện pháp hành chính cương quyết để thu hồi đất.



Trong khi đó, sau nhiều bức bối về tiến độ thực hiện dự án và sự chậm trễ về công tác GPMB, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi Chính phủ và đề nghị can thiệp để có hướng giải quyết tình thế nan giải của các dự án. Đề nghị của Bộ GTVT lưu ý đến từng dự án cụ thể với các mốc thời gian và thời hạn cụ thể của yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch của Hà Nội.



Nói về những lí do Hà Nội chậm bàn giao mặt bằng sạch, trao đổi với PV, đại diện Bộ GTVT cho rằng không thể phủ nhận thời gian qua thành phố đã rất nỗ lực, nhưng sự cố gắng đó vẫn là chưa đủ. Những vấn đề thực sự trong công tác GPMB chưa được giải quyết dứt điểm nên không có mặt bằng sạch để bàn giao cho các đơn vị thực hiện dự án theo kế hoạch.



Kiến giải về điều này, đại diện Bộ GTVT thẳng thắn: ”Hà Nội hiện có quá nhiều dự án trọng điểm nên chịu áp lực GPMB quá lớn, việc GPMB lại gây ra những xáo trộn cho người dân, làm ảnh hưởng đến sự ổn định đời sống của họ nên một bộ phận người dân không hợp tác. Trong khi đó, nhân lực làm công tác GPMB mỏng, một người phải làm rất nhiều việc nên tiến độ thực hiện cũng có phần chậm trễ".



Một nguyên nhân khác được nhắc tới là cơ chế chính sách của Hà Nội có nhiều thay đổi thời gian qua dẫn đến vấn đề công bằng trong đền bù thiếu nhất quán. Hệ số giá đất đền bù nơi cao nơi thấp là lí do khiến người dân khiếu kiện. Việc xây dựng hệ thống nhà tái định cư của Hà Nội cũng chưa kịp thời nên không bố trí được nơi ở, nơi sinh sống dành cho các hộ dân trong diện buộc phải GPMB.



Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và Dự án kết nối Nhật Tân - Nội Bài với tổng cộng 490 hộ chưa bàn giao mặt bằng, Bộ GTVT đề nghị Chính phủ chỉ đạo TP Hà Nội giải quyết xong trước tháng 9/2013 (tức là chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa); Dự án Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và Hà Nội - Hải Phòng, Bộ GTVT yêu cầu phải được bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 8 này; thời hạn bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là từ nay đến hết tháng 10/2013.



Ngoài ra, các dự án trọng điểm khác cũng được Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ “nhắc nhở Hà Nội phải sớm bàn giao mặt bằng. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai được ấn đinh trước 15/8; cao tốc Láng - Hòa Lạc trong tháng 8/2013; Nút giao Quốc lộ 5 chậm nhất là hết tháng 12/2013 phải GPMB xong; WB6 là hết quý IV/2013; Dự án xây dựng nhà ga T2-Nội Bài là trong tháng 8/2013; Dự án đường sắt đô thị Ngọc Hồi - Yên Viên cũng được yêu cầu sớm hoàn thành những thủ tục, phê duyệt liên quan.





Theo Quỳnh Anh (DT)