'Vết nứt' cầu An Lạc chỉ là khe co giãn

Phía đầu “vết nứt” xuất hiện một ổ gà ngay ở đường dẫn vào cầu.

Trả lời câu hỏi liệu chiếc cầu này có bảo đảm an toàn? Ông Phạm Minh Hải - trưởng Phòng Quản lý hạ tầng duy tu Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, TP.HCM cho biết do cầu An Lạc được xây gồm một cầu cũ và một cầu mới nằm song song nhau nên mới có một khe co giãn nằm giữa.

Như vậy không có chuyện xuất hiện “vết nứt” trên cầu An Lạc. Việc xuất hiện một ổ gà ở đầu khe co giãn này đang được Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho duy tu sửa chữa.

Theo ông Phạm Minh Hải, cầu An Lạc được xây dựng cho xe có trọng tải đến 30 tấn đi qua và đang sử dụng bình thường.