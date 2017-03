Vì bịch bánh tráng, giết chết bé gái 4 tuổi

Theo cáo trạng, Tuấn mồ côi cha, sống cùng mẹ tại khu phòng trọ thuộc xã Minh Xuân, H.Bình Chánh. Gia đình cháu L.T.N (4 tuổi) cũng ở cùng khu nhà trọ này.



Trưa 29.9.2009, Tuấn muốn ăn bánh tráng nên đạp xe đi mua 4 bịch với giá 2.000 đồng về ngồi trước cửa phòng trọ ăn.



Cháu N. đang chơi với mấy đứa trẻ gần đấy, thấy Tuấn ăn bánh tráng liền chạy đến xin. Tuấn cho cô bé một bịch, ăn xong cháu N. giựt tiếp một bịch bánh nữa để ăn và Tuấn không nói gì. Khi Tuấn đang ăn bịch bánh cuối cùng, cháu N. chạy đến giật mất nên Tuấn tức giận, nảy sinh ý định giết cháu N.



Thực hiện ý định, Tuấn sang phòng trọ kế bên mượn dao rồi rủ bé N. đi chặt mía phía sau dãy nhà trọ.



Vừa đi qua cây cầu gỗ nhỏ, cô bé vấp ngã bất tỉnh. Sau đó Tuấn nhiều lần lấy tay bịt mũi và miệng nạn nhân, nhấn nước cho đến khi cháu N. không còn cử động được nữa. Tiếp theo Tuấn bỏ xác cháu bé xuống mương nước rồi đi về như không có chuyện gì xảy ra.



Không thấy con gái đâu, gia đình bé N. tìm kiếm. Tuấn cũng hăng hái tham gia, dẫn gia đình cháu N. vào bụi mía và chỉ xác cháu N. dưới mương nước. Tiếp đó, Tuấn còn nhiệt tình xuống mương vớt lên để mọi người cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết trước đó.



Theo giám định pháp y tâm thần, Tuấn từng bị chấn thương sọ não. Sau khi bị giam, Tuấn bị rối loạn phân ly, chưa đủ khả năng tiếp xúc, làm việc với cơ quan pháp luật. Do vậy, ngày 5.5.2010, cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Tuấn.



Đến ngày 29.11.2010, sau khi chữa bệnh xong, công an đã phục hồi điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND truy tố.



Gia đình Tuấn cho hay, cha của Tuấn cũng bị bệnh tâm thần. Cũng từng giết người không rõ nguyên nhân rồi tự sát chết. Sau đó, mẹ con Tuấn phải ra ngoài thuê phòng trọ ở.



Theo mẹ của Tuấn, bà biết Tuấn có những dấu hiệu thần kinh không bình thường nhưng do mưu sinh, làm việc vất vả, không có thời gian theo dõi Tuấn nên dẫn đến cớ sự.



Theo Lê Nga (TNO)