Vì cái thẻ nhớ, chồng bắn nổ mắt vợ

Suốt phiên tòa, bị cáo Thuật luôn dõi mắt theo đứa con gái đang lấp ló ngoài cửa Suốt phiên tòa, bị cáo Thuật luôn dõi mắt theo đứa con gái đang lấp ló ngoài cửa





Bị cáo Thuật bật khóc bên vợ con



Ngày 10-7, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Đinh Công Thuật (SN 1988) 6 năm tù về tội giết người.Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 21-3, khi đang làm nứa tại bản Xước, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) thì giữa Thuật và vợ là Lương Thị Cuồn (SN 1984) xảy ra xô xát.Lúc này, Thuật muốn về trước đi mua xăng và đón con gái nhưng chị Cuồn không đồng ý. Do Thuật vẫn cứ đi, chị Cuồn tức giận cầm một đoạn nứa ném về phía chồng. Đoạn nứa không trúng Thuật mà trúng vào cái đài nghe nhạc làm gãy chiếc thẻ nhớ.Đến trưa về nhà, biết chiếc thẻ nhớ bị gãy do vợ ném, Thuật liền đấm vào gáy vợ, vợ Thuật dùng nứa định đánh trả lại nhưng bị Thuật giữ lại. Tức quá, chị Cuồn lấy cái đài nghe nhạc ném vào đầu Thuật gây thương tích nhẹ.Lúc này, Thuật không nói gì mà lẳng lặng vào trong lấy khẩu súng kíp treo trên mái nhà đã lên đạn sẵn dùng để đi săn, bắn vào mặt chị Cuồn.Bị bắn bất ngờ, chị Cuồn không tránh kịp nên bị viên đạn găm vào mắt, vai cổ, khiến chị ngã vật xuống nhà, máu me đầy mặt.Lúc này Thuật mới bừng tỉnh vội ôm vợ chạy đến trạm y tế sơ cứu rồi mang đi bệnh viện. Chị Cuồn đã may mắn thoát chết nhưng bị tổn thương sức khỏe gần 60%.Theo T. Minh (NLĐ)