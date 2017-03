Vì “chạy án” mà “giúp” anh bị tăng án

Nhưng sau đó phát hiện việc “chạy án” của nhóm này, TAND Tối cao đã quyết định giám đốc thẩm, tuyên án Phương bị tử hình, Chung bị chung thân.

Ngày 10-5, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bốn bị can: Mạc Văn Nam (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Đỗ Thị Phương, tức Phường, vợ của Chung “ninh hột”; Phạm Trọng Du (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) và Phạm Anh Tuấn (TP Hải Dương). Các bị can trên bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.

Nhờ kẻ lừa đảo đi “chạy án”

Như báo chí đã đưa tin về vụ án “ngã ba Lục Chắn” của anh em “trùm vùng biên” Phương “ninh hột”, do mâu thuẫn với Vinh “trắng” - một giang hồ khác tại vùng biên Móng Cái, chiều 30-5-2009, ba đàn em của Vinh “trắng” là Điệp “hạt”, Trí “sĩ” và Chiến mang theo “hàng nóng” chờ sẵn tại bến Lục Lầm. Biết được tin này, Phương “ninh hột” đích thân kéo quân mang theo “hàng” đến giải quyết. Do nhóm của Phương “ninh hột” đông và hung hãn hơn nên nhóm đàn em của Vinh “trắng” đại bại. Hai người bị trọng thương là Điệp và Trí bị nhóm của Phương “ninh hột” đưa sang Trung Quốc, sau đó bị sát hại và phi tang xác. Người còn lại là Chiến tuy bị thương nhưng chạy thoát được. Sau đó Vinh “trắng” đưa Chiến ra công an trình báo. Vụ án được nhanh chóng điều tra, anh em Phương “ninh hột”, Chung “ninh hột” cùng một loạt chiến tướng dưới trướng lần lượt bị bắt.

Các bị cáo: Phương (ngoài cùng, phải), Chung (đứng trước micro).

Trước tình hình đó, Nguyễn Thị Hằng (em gái Phương, Chung) và Đỗ Thị Phương (vợ Chung) tìm cách “chạy án” giúp anh và chồng gỡ tội. Đầu tiên Hằng và Phường gặp Phạm Trọng Du, lúc đó là phó tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Nam Cường, để nhờ giúp cho Phương, Chung trước mắt được tại ngoại. Du đã nhận của Hằng và Phường 600.000 USD (hơn 10 tỉ đồng) nhưng sau đó thấy vụ này có vẻ khó ăn nên tìm cách thoái thác và trả tiền lại cho Hằng.

Không chạy được ở “cửa” của Du, nhóm Hằng tìm gặp Phạm Anh Tuấn. Trước mặt Hằng, Tuấn “nổ” đang công tác tại một đơn vị tình báo trong quân đội. Sau đó Tuấn môi giới cho Hằng đến Mặc Văn Nam. Theo Tuấn nói thì Nam từng làm tại văn phòng thường trú phía Nam Bộ Tư pháp, sau mở công ty riêng tại Hà Nội để thực hiện các dự án lớn vì có nhiều mối quan hệ với các quan chức. Để tạo sự tin tưởng, Nam nói mình là người nhà của ông Vũ Đức Thành - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh và sẽ nhờ ông Thành lo liệu. Yên tâm với điều đó, Phường đã đưa cho Tuấn ba lần với tổng số tiền là 350.000 USD. Và còn chuyển thêm khoảng 500 triệu đồng để làm lộ phí đi lại, ăn nghỉ cho Nam và luật sư bào chữa. Nhận được tiền rồi, Tuấn và Nam đã dùng số tiền đó tiêu xài riêng và cao chạy xa bay. Trong thời gian đó, Nam đã kịp gây ra hai vụ lừa đảo khác cũng với “chiêu” quen biết quan chức.

Trả thù, “góp phần” đưa anh tăng án

Ngày 26-8-2010, TAND tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, hai anh em Phương, Chung bị tuyên phạt với mức án tử hình. Biết Tuấn và Nam lợi dụng tình hình khó khăn của mình để lừa đảo, Hằng và Phường đã nhờ một nhóm côn đồ bắt giữ Phạm Anh Tuấn tra khảo để đòi tiền. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã giải cứu Phạm Anh Tuấn và qua đó khám phá ra hành vi “chạy án” của Hằng và Phường. Biết bị động, Hằng đã bỏ trốn. Còn Phường bị bắt và sau đó TAND quận Long Biên tuyên phạt Phường tám tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng trong nhóm côn đồ bị tuyên phạt từ 10 đến 12 tháng tù.

Ngày 18-1, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử lưu động ở Quảng Ninh đã giảm án tử hình cho hai anh em (Phương “ninh hột”) về tội giết người, giảm xuống 20 năm tù, Nguyễn Tiến Chung (em trai Phương) được giảm xuống tù chung thân. Tuy nhiên, trong thời gian cơ quan điều tra bắt giữ Hằng, Phường về tội bắt giữ người trái pháp luật và sau đó phát hiện ra việc “chạy án” của nhóm này, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho rằng các hành vi phạm tội của anh em Phương và Chung là đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa còn có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Vì vậy, ngày 7-12-2011, TAND Tối cao đã quyết định giám đốc thẩm, tuyên án Phương bị tử hình. Chung bị chung thân.

Tuấn Anh và Nam dù là nạn nhân trong vụ “bắt giữ người trái pháp luật” nhưng cơ quan tố tụng đã xác định Tuấn Anh đã phạm tội làm môi giới hối lộ. Còn Nam sau khi bị truy nã thì bị bắt tại TP.HCM và truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng cũng đã xác định Phạm Trọng Du tuy đã trả tiền cho Hằng nhưng trước đó đã tiếp xúc và nhận tiền nên vẫn đủ yếu tố cấu thành tội làm môi giới hối lộ. Còn Phường và Hằng phạm tội đưa hối lộ. Đối tượng Hằng đang bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra tổ chức xác minh, truy bắt.

NGUYỄN DÂN