Vì hai chục chén, tố nhau bị SIDA

Mâu thuẫn chuyện mượn chén làm sinh nhật, một bên rêu rao bên kia từng ngủ với chồng mình và hàng trăm người khác rồi bị SIDA...

Mấy năm trước, chị B. ở xã Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) cho chị D. cùng ấp mượn hai chục chén để làm tiệc sinh nhật cho con. Cuối năm 2010, chị B. qua nhà lấy lại cái tô mà chị đựng hai trái khổ qua hầm mang cho chị D. Vừa lấy chị vừa bảo: “Lấy cái tô về chứ đừng để giống như mượn hai chục chén chưa trả mà nói trả rồi...”.

Rêu rao quan hệ lăng nhăng

Nghe chị B. nói vậy, chị D. liền phân trần rằng hai chục chén đó mẹ chị trả ngay sau khi kết thúc tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, chị B. vẫn khăng khăng bảo chưa trả. Lời qua tiếng lại khiến hai bên không kềm được nóng giận nên đã dùng những lời lẽ khó nghe xúc phạm lẫn nhau.

Chị D. nói “gái nào cũng tham lam, không có con nào tốt.” Kế đó chị bảo chị B. từng quan hệ với chồng của chị để được chồng chị cho hai chục chén. Nhưng do chồng chị không cho nên chị B. mới nằng nặc đòi đến bây giờ.

Sau đó chị D. đem chuyện trên nói cho nhiều người trong xóm biết. Chị còn thêm rằng chị B. không những quan hệ với chồng chị mà còn lăng nhăng với hàng trăm người khác. Giờ chị B. bị sida nên chồng chị không còn dám quan hệ nữa.

Khi bị chị D. xúc phạm, chị B. khẳng định là chị không hề làm việc đó. Mọi chuyện đều do vợ chồng chị D. bịa ra để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của chị.

Cuối cùng, chị B. kiện đòi vợ chồng chị D. phải bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm là 15 triệu đồng; tiền mất thu nhập 13,5 triệu đồng; tiền thuốc 437.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó chị rút yêu cầu khởi kiện về tiền mất thu nhập và tiền thuốc.

Bị kiện, vợ chồng chị D. không đồng ý bồi thường vì chồng chị D. bảo anh đã quan hệ với chị B. hai lần và kể cụ thể về hoàn cảnh, thời gian, địa điểm quan hệ. Anh còn nói ra những đặc điểm trên người của chị B. mà chỉ có anh mới biết. Tất cả là do giữa anh và chị B. đã có tình ý từ trước.

Phải bồi thường vì nói bậy

Đầu năm 2012, TAND huyện Mỏ Cày Bắc đã đưa vụ việc ra xét xử. Theo tòa, chồng chị D. nói anh có quan hệ tình dục với chị B. hai lần nhưng không cung cấp được chứng cứ nào để chứng minh. Chị D. thì đem chuyện chị B. và chồng mình quan hệ với nhau nói với nhiều người khác nghe mà không có bằng chứng cụ thể. Từ đó có thể khẳng định vợ chồng chị D. đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác, gây thiệt hại tổn thất về tinh thần cho chị B. Vì vậy, tòa buộc vợ chồng chị D. bồi thường.

Tuy nhiên, mức bồi thường về tinh thần do chị B. yêu cầu cao hơn so với quy định là không quá 10 tháng lương tối thiểu. Trong khi đó chị B. cũng có một phần lỗi trong vụ này là có lời lẽ thô tục xúc phạm đến vợ chồng chị D. Do đó tòa chỉ có thể chấp nhận một phần yêu cầu của chị bằng năm tháng lương tối thiểu theo quy định là 4,15 triệu đồng.

Không phục bản án, chồng chị D. đã kháng cáo. Anh yêu cầu TAND tỉnh Bến Tre chứng minh việc anh và chị B. có quan hệ là đúng sự thật và không chấp nhận bồi thường số tiền như sơ thẩm đã tuyên.

Ngày 23-5 vừa qua, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bến Tre đã bác kháng cáo của chồng chị D. Tòa nhận định đây là vấn đề đụng đến đạo đức của người phụ nữ, hành vi anh thực hiện thế nào, có hay không thì cũng không cho phép bất cứ ai rêu rao làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của chị B. Anh đã không giữ kín mà lại công bố cho dư luận biết khiến cho uy tín, danh dự, tinh thần của chị B. bị ảnh hưởng. Vì vậy, chị yêu cầu bồi thường danh dự, nhân phẩm là có căn cứ.

Trên cơ sở phân tích của tòa, chồng chị D. thừa nhận là không muốn có những hành động không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm chị B. nhưng vì áp lực từ vợ nên buộc anh phải làm như vậy...

VĂN TÂM