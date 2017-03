Vì hiểu lầm, gây án mạng

Mất mạng vì rượu say trong đám cướiBắt hung thủ đâm chết bạn rượuRượu say, nam sinh viên nổi hứng cướp của phụ nữĐâm chết bạn rượu vì chiếc quạt... quay chậm quá!Đâm chết vợ con, tự sát vì "loạn thức do rượu"



Đêm 29-9-2010, Trần Ngọc Lâm rủ Nguyễn Hữu Tần, Nghiêm Văn Tuấn, Trần Ngọc Lợi và Trần Tích Khánh (đều trú tại thôn Phú Đô) đến quán ăn ở đầu làng uống rượu. Sau đó, Tần không uống rượu nên về trước. Tại đây, cả nhóm thấy anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, trú tại xóm 3, thôn Phú Đô) đi xe máy đến. Tuấn và Lợi gọi vào ngồi cùng nhưng anh Quyết không uống mà nói chỉ ăn.



Trong lúc anh Quyết đang ngồi ăn cháo có nghe điện thoại và nói: “Kệ mẹ chúng nó, mấy thằng say thì chấp làm gì”. Lâm thấy anh Quyết nói vậy nghĩ là nói mình nên cầm vỏ chai rượu Vodka to nhằm thẳng đầu anh Quyết đập, khiến vỏ chai rượu vỡ tan tành. Bị đánh, anh Quyết bỏ chạy vào quán. Lâm tiếp tục cầm vỏ chai rượu vỡ đuổi theo và đâm vào đầu anh Quyết. Thấy vậy, anh Lợi và anh Tuấn chạy theo để can ngăn. Sau đó, Lợi chở anh Quyết về nhà anh Phạm Văn Tiến, ở khu vườn cam thôn Phú Đô (nơi anh Quyết đang ở nhờ).



Trong cơn say máu, không từ bỏ ý định đánh anh Quyết, Lâm tiếp tục đi lấy hai con dao nhọn dài khoảng 25cm rồi đến nhà anh Tiến. Đến nơi, Lâm gọi cửa và xưng tên là Long “rồng” ở làng Phú Đô đến chơi. Khi anh Tiến vừa mở cửa, Lâm liền xông vào dùng dao đâm một nhát vào ngực trái anh Quyết. Bị đánh bất ngờ, anh Quyết liền bỏ chạy lên tầng hai và chốt cửa (loại cửa nhôm kính), không cho Lâm vào trong. Sau đó, anh Quyết lấy khẩu súng thể thao đang treo trên tường bắn thẳng vào phía Lâm đang đứng ở ngoài, làm các mảnh vỡ cửa kính bắn vào mặt, vào ngực và bụng Lâm khiến Lâm phải bỏ chạy xuống sân. Thấy Lâm bỏ chạy, anh Quyết mở cửa đuổi theo nhưng đến chân cầu thang tầng 1 thì ngã ra sàn nhà.



Ngay lập tức, anh Tiến gọi mọi người đưa anh Quyết đến bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cấp cứu, còn Lâm cũng được đưa đến bệnh viện Việt Đức. Do vết thương quá nặng, anh Quyết tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Lâm đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ. Hành vi trên của Lâm đã bị cáo buộc phạm tội giết người.



Hôm qua 26-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Trần Ngọc Lâm bị truy tố về tội danh trên. Tại phiên tòa, mặc dù bị cáo đã thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lâm mức án tử hình.



Theo Thanh Quang (ANTĐ)