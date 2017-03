Vi phạm giao thông, cắn cảnh sát cơ động để bỏ chạy

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h15 đêm 7/12, tổ tuần tra thuộc Trung Đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM phát hiện Linh điều khiển xe máy lưu thông trên QL1A (đoạn qua phường Đông Hưng Thuận, quận 12) không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Linh không chấp hành mà bỏ chạy, tổ công tác đuổi theo được một đoạn thì chặn đầu xe Linh. Lúc này Linh không hợp tác, định quay đầu xe bỏ chạy thì một công an nắm tay giữ Linh lại. Trong lúc giằng co, Linh xô ngã công an này.