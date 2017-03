Vì rượu, người chết, kẻ lãnh án tù chung thân

Tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 160 triệu đồng và trợ cấp cho ba con của nạn nhân mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu cho đến tuổi trưởng thành.

Chiều 27-8-2001, anh Nguyễn Thành Danh và bạn bè tổ chức ăn nhậu trước sân nhà một người quen tại phường An Lạc A (quận Bình Tân). Tàn cuộc nhậu, anh Danh rủ bạn đến quán gần đó cách 30 m nhậu tiếp nhưng bảo vệ quán không cho vào với lý do đã đến giờ nghỉ. Đôi bên cãi vã, anh Danh bỏ về rồi cùng một số người quay lại cự cãi, đánh nhau. Tức giận vì nghe báo người quen mình bị thương, Tín đang nhậu gần đó cùng các bạn xách dao chạy đến. Trong lúc ẩu đả, Tín đã dùng dao đâm anh Danh. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong.

H.YẾN