Vì sao chuyến bay HVN1344 không thể hạ cánh?

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngày 13-12, chuyến bay HVN1344 có hành trình Tân Sơn Nhất - Cam Ranh, dự kiến đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 6 giờ 15 phút (giờ Hà Nội).

Máy bay đã thực hiện phương thức tiếp cận hạ cánh VOR/DME đầu đường cất hạ cánh 02 lúc 6 giờ 9 phút, bay lại lúc 6 giờ 21 phút, sau đó bay chờ từ 6 giờ 25 phút đến 7 giờ 17 phút. Máy bay thực hiện tiếp cận lần hai sử dụng phương thức tiếp cận hạ cánh VOR/DME lúc 7 giờ 17 phút, sau đó bay lại lúc 7 giờ 26 phút, sau đó máy bay chuyển hướng đi Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 28 phút.



Hành khách trên chuyến bay HVN1344 có hành trình Tân Sơn Nhất - Cam Ranh. Ảnh: TTO

Nguyên nhân không thể hạ cánh ở sân bay Cam Ranh, theo Cục Hàng không Việt Nam là do đường cất-hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có hai đầu cất-hạ cánh (CHC) là 02 và 20. Việc tiếp cận hạ cánh đầu đường CHC 20 thuận lợi do địa hình bằng phẳng (phía biển). Tuy nhiên, việc tiếp cận hạ cánh đầu đường CHC 02 do địa hình phức tạp có núi cao gần sân bay với độ cao lên đến 1.000 m.

Để hạ cánh xuống đầu đường CHC 02, máy bay có thể sử dụng hai phương thức tiếp cận hạ cánh là phương thức tiếp cận hạ cánh VOR/DME và phương thức sử dụng thiết bị chính xác ILS.



Do yêu cầu đảm bảo an toàn bay, cả hai phương thức hạ cánh sử dụng thiết bị (VOR/DME hoặc ILS) cho đầu đường CHC 02 đều yêu cầu tổ lái phải được huấn luyện theo chương trình huấn luyện riêng và phải được phê chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam trước khi thực hiện.

Tiêu chuẩn về tầm nhìn đối với phương thức tiếp cận ILS là từ 1.600 m trở lên và đối với phương thức tiếp cận VOR/DME từ 4.500 m trở lên.

Tuy nhiên, thời tiết tại sân bay Cam Ranh sáng 13-12 có tầm nhìn dao động 5.000-2.500 m. Do điều kiện gió lớn, máy bay phải sử dụng đường CHC 02 để hạ cánh.

Tổ lái chuyến bay HVN1344 đã được phê chuẩn thực hiện phương thức tiếp cận hạ cánh VOR/DME nhưng chưa được phê chuẩn thực hiện phương thức tiếp cận hạ cánh sử dụng thiết bị chính xác ILS. Do vậy, khi tầm nhìn giảm xuống dưới 4.500 m, tổ lái không được phép thực hiện hạ cánh và phải đi sân bay dự bị Tân Sơn Nhất sau hai lần hạ cánh theo phương thức VOR/DME tại đầu đường CHC 02 không thực hiện được. Sau đó đã bay chờ nhưng điều kiện thời tiết không đáp ứng tiêu chuẩn về tầm nhìn.

Đây là tình huống hoạt động bay trong thời tiết chưa đáp ứng để đảm bảo an toàn bay. Tổ lái và Đài kiểm soát không lưu, hãng hàng không đã thực hiện đúng quy trình, quy định an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.