Vì sao hàng tỉ đồng 'lọt' qua kẽ tay bà Hứa Thị Phấn?

Trưa nay (24-3), gần chục cán bộ thuộc Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (C46) đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại địa chỉ số 3 đường Công Lý, Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM). Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bà Hứa Thị Phấn.

Trước khi bán NH Đại Tín (Trustbank) cho ông Phạm Công Danh, bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần ngân hàng này (nay đối tên là NH Xây Dựng). Tại phiên toà xét xử vụ án Phạm Công Danh năm ngày 9-9-2016, Hội đồng xét xử cũng công bố quyết định khởi tố tại tòa đối bà Phấn và những người liên quan trong nhóm Phú Mỹ có những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý Trustbank, gây âm vốn điều lệ hơn 2.854 tỉ, lỗ lũy kế 6.061 tỉ đồng.



Trước khi Phạm Công Danh tiếp quản ngân hàng, bà Phấn sử dụng 29 pháp nhân lập hồ sơ thế chấp tài sản giá trị thấp, hoặc không thế chấp tài sản. Từ đó, bà Phấn đã vay của Trustbank 3.581 tỉ đồng. Tòa xác định, vụ việc của nhóm Phú Mỹ có dấu hiệu tội cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay.

Theo điều tra, trong 2 năm 2009-2010, bà Phấn - người sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ đã bỏ ra khoảng 2.000 tỉ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm NH Đại Tín.

Với việc nắm giữ 84,92% cổ phần NH Đại Tín, bà Phấn cấu kết với Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam rút ruột NH Đại Tín thông qua các phi vụ đầu tư, mua bán bất động sản…

Cụ thể như đem tài sản là đất nông nghiệp giá trị 200.000 đồng/m2 kê khống lên với giá 32 triệu đồng/m2. Nhờ 29 đối tượng là họ hàng, con cháu, nhân viên, lái xe… đứng tên vay tiền của NH Đại Tín lên tới 3.581 tỉ đồng. Dùng gần hơn 1.000 tỉ đồng của Ngân hàng để đầu tư trái phép vào các dự án kinh doanh bất động sản của bà Phấn. Sau đó chính bà Phấn là người sử dụng khoản tiền này cho mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bà Phấn cũng đã chỉ đạo đầu tư 330 tỉ đồng vào 2 dự án: The Star City và Go – Go City tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) do Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang (công ty con do bà Phấn lập ra) làm chủ đầu tư. Nhưng thực tế, 2 dự án này vẫn chỉ là bãi đất trống.

Bên cạnh đó, khoảng một ngàn tỉ đồng mà nhóm bà Phấn đã tạm ứng từ tiền công đoàn NH Đại Tín để góp vốn với chính Công ty Lam Giang, Công ty chứng khoán Đại Việt (có vốn góp của nhóm bà Phấn) hoặc mang đi gửi tại các tổ chức khác cũng chưa thu hồi được.

Thông qua việc mua bán tài sản giá thấp, nâng khống bán lại cho NH giá cao, bà Phấn cùng với nguyên Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam đã rút ruột NH thêm hàng ngàn tỉ đồng.

Chỉ tính riêng căn nhà số 05 Phạm Ngọc Thạch được bà Phấn mua rồi bán cho chính Ngân hàng Đại Tín hưởng chênh lệch hơn 1.000 tỉ đồng. Cụ thể tháng 7-2011, chính NH Đại Tín định giá căn nhà này chỉ hơn 290 tỉ đồng nhưng đến đầu năm 2012 bà Phấn đã bán lại cho NH Đại Tín lên 1.260 tỉ đồng.

Các khoản nợ liên quan đến bà Phấn tại NH Đại Tín là khoảng 4.500 tỉ đồng, trong đó có 3.500 tỉ đồng gồm 29 hồ sơ vay mà khách hàng cá nhân vay giùm bà Phấn và 1.000 tỉ đồng là khoản NH đầu tư vào các công ty liên quan đến bà Phấn.

Như vậy, qua các sai phạm toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động (tín dụng, đầu tư, mua sắm tài sản…), nhóm Phấn, Toàn, Sơn đã có dấu hiệu rút ra hơn 12.000 tỉ đồng của NH Đại Tín để sử dụng riêng.