Vì sao phạt nặng vi phạm trong hầm Thủ Thiêm?

Tương tự, nhiều người bị lập biên bản vi phạm tại hầm Thủ Thiêm vào tối 26-11 cũng hốt hoảng than: “Có nhầm lẫn gì không, sao phạt nặng quá vậy?”.

Theo phân công, Đội CSGT Bến Thành là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý các vi phạm ở cả hai chiều hầm Thủ Thiêm từ đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1) đến trạm thu phí hầm Thủ Thiêm (quận 2). Trung tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành, cho biết: Theo Nghị định 34/2011 về xử phạt vi phạm hành chính, hầm Thủ Thiêm nằm trong khu vực nội thành, thuộc phạm vi thí điểm áp dụng mức phạt nặng hơn so với quy định chung. Do đó, mức phạt với một số hành vi vi phạm mới lên đến 1,7 triệu đồng.

Ảnh: MINH PHONG

Cụ thể, theo Nghị định 34, ô tô chạy trong hầm mà không sử dụng đủ đèn chiếu sáng; lùi xe, quay đầu trong hầm; dừng, đỗ xe, vượt xe trong hầm không đúng quy định hoặc chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/giờ sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng (khoản 4 Điều 8 Nghị định 34/2011). Tuy nhiên, những vi phạm vừa nêu nếu xảy ra trong “vùng thí điểm” thì theo khoản 4 Điều 43 mức phạt sẽ từ 1,4 đến 2 triệu đồng (được lấy trung bình là 1,7 triệu đồng).

Sở GTVT cho hay hầm Thủ Thiêm nằm sâu dưới lòng sông, cách mặt nước từ 24 đến 27 m nên yêu cầu về đảm bảo an toàn cho người lưu thông được đặc biệt quan tâm. Một trong những yêu cầu đặt ra là lái xe khi qua hầm phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông để phòng tránh các tai nạn có thể dẫn đến sự cố ngoài tầm kiểm soát. Đây là lý do khiến mức phạt đối với những vi phạm xảy ra bên trong hầm cao hơn ở ngoài. Ví dụ đối với ô tô, cùng hành vi không đủ đèn chiếu sáng, vượt trái phép thì ở ngoài hầm chỉ bị phạt 700.000 đồng (bất kể trong hay ngoài phạm vi thí điểm phạt nặng). Còn xe máy chạy ngoài hầm quên bật đèn; dừng, đỗ sai quy định chỉ bị phạt 90.000 đồng (khoản 2 Điều 9), còn vào hầm lại bị phạt đến 750.000 đồng (khoản 5 Điều 9).

KIỀU PHONG