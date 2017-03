Vì sao Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa lại là nhân chứng?

Liên quan đến vụ xét xử năm công an bức cung, nhục hình làm chết anh Ngô Thanh Kiều, nghi can trong một vụ trộm, ông Lê Đức Hoàn, Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), được tòa triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng (và ông năm lần bảy lượt đều không đến tòa). Nhiều ý kiến cho rằng nếu ông Hoàn - người trực tiếp chỉ đạo việc xét hỏi đối với nạn nhân Ngô Thanh Kiều, thì việc ông tham gia phiên tòa với tư cách là tố tụng là nhân chứng sẽ không khách quan, có thể xung đột về nội dung. Nếu có, ông Hoàn phải tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.



Chị Ngô Thị Tuyết (chị ruột anh Ngô Thanh Kiều) đau đớn, khóc ngất khi nghe bị cáo Thành khai các cán bộ công an thay nhau tra tấn anh Kiều.

Trao đổi với PV, TS Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn luật hình sự, trường Đại học Luật TP.HCM, khẳng định: Một người tham gia phiên tòa hình sự với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi quyền và lợi ích hợp pháp của người này bị ảnh hưởng, thiệt hại do hành vi phạm tội của vụ án gây ra. Trong khi đó, quyền lợi của ông Hoàn không hề bị ảnh hưởng gì nên ông không thể tham gia phiên tòa với tư cách tố tụng trên.

Trong khi đó, người làm chứng chỉ cần là người biết được vụ án. Trong vụ án này, ông Hoàn là người trực tiếp chỉ đạo việc xét hỏi, tức ít nhiều ông sẽ biết những thông tin liên quan đến vụ án nên tòa triệu tập ông với tư cách là nhân chứng là phù hợp. Còn vấn đề lo ngại lời khai của ông Hoàn có khách quan hay không thì việc này sẽ do HĐXX xem xét, bởi lời khai của ông chỉ là một trong những chứng cứ của vụ án chứ không phải là chứng cứ duy nhất.

“Ngoài ra, việc xác định ông Hoàn là người làm chứng của vụ án cũng rất quan trọng. Bởi, đặt trường hợp giả sử các bị cáo này lật lọng nói không biết, không tham gia điều tra, xét hỏi nghi can thì ông Hoàn là nhân chứng quan trọng trong việc chứng minh đã chỉ đạo các bị cáo này là người trực tiếp điều tra, xét hỏi nạn nhân”- TS Tuấn nhấn mạnh.

PHAN THƯƠNG