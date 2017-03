Vì sao “siêu lừa” Đinh Hùng Quảng chưa bị xét xử?

Từ một người sống bằng nghề thợ xây, thợ sơn tự do, y đã nhanh chóng trở thành Chủ tịch HĐQT một công ty có tên rất kêu là “Công nghệ mới” để dễ tiếp cận với những người bị hại. Hầu hết số tiền chiếm đoạt được, y nướng vào những tiện nghi sang trọng, đắt tiền. Hành vi phạm tội của y đã bị vạch mặt và y sẽ phải hầu tòa trong một ngày gần đây.

Các bị can trong vụ án

Nắm bắt được chính sách của Nhà nước về việc tạo điều kiện cho những người lao động có nhu cầu đi XKLĐ ở nước ngoài để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, biết được tâm lý và nhu cầu được XKLĐ ở nước ngoài của một bộ phận người trong xã hội, đồng thời lợi dụng sự cả tin, kém hiểu biết của họ về các thông tin XKLĐ, Đinh Hùng Quảng (SN 1957), trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghệ mới; Đinh Hồng Giang (SN 1985, con trai Quảng) và Lê Đăng Lưu (SN 1964), trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty CP Hợp tác đầu tư quốc tế đã nảy sinh ý đồ lừa đảo để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi XKLĐ.

Để thực hiện ý đồ trên, bọn chúng đã xin phép thành lập công ty nhưng không thực hiện chức năng kinh doanh trong lĩnh vực được cấp phép mà lại tổ chức hoạt động đưa người đi XKLĐ ở nước ngoài là lĩnh vực không được phép kinh doanh. Nhằm tạo lòng tin cho người lao động, bọn chúng đã dùng nhiều thủ đoan gian dối với mục đích lôi kéo được nhiều người vào bẫy.

Cụ thể: Đưa ra những thông tin, tổ chức in ấn hoặc mua các loại giấy tờ, hồ sơ có hình thức, nội dung liên quan đến hoạt động XKLĐ để quảng cáo và giới thiệu về các chương trình đưa người đi XKLĐ với thời gian nhanh và có thu nhập cao; Liên hệ với những cơ sở, nhà trường có chức năng dạy nghề, dạy tiếng Hàn Quốc, giáo dục định hướng cho người đi XKLĐ để thuê mượn địa điểm làm nơi tập trung dạy nghề, nơi ở tạm thời cho người lao động; Có quan hệ với các cơ quan của Bộ LĐTB&XH, Bộ Công an là những cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực XKLĐ; Đặt may mũ, quần áo đồng phục có in tên hãng DEAWOO của Hàn Quốc, phát cho người đã nộp hồ sơ để đi XKLĐ; Viết phiếu thu, giấy biên nhận, trong đó có đầy đủ chữ viết hoặc chữ ký của Đinh Hùng Quảng với chức danh Chủ tịch HĐQT, Đinh Hồng Giang là người lập phiếu để ghi nhận việc nộp tiền của người có nhu cầu đi lao động và cam kết thời gian họ được xuất cảnh…

Với những thủ đoạn tinh vi trên, từ cuối năm 2006 và năm 2007, bố con Quảng, Giang đã chiếm đoạt số tiền 382.000 USD (tương đương 6.163.189.600 đồng) và 764.720.000 đồng, tổng cộng là 6.927.909.600 đồng của 68 người có nhu cầu đi XKLĐ. Lê Đăng Lưu chiếm đoạt số tiền 241.000 USD, tương đương 3.890.161.000 đồng, là số tiền mà Quảng đã thu của những người có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc và chiếm đoạt 81.000 USD của 28 người có nhu cầu đi XKLĐ mà các đầu mối thu và nộp cho Lưu, như vậy, tổng số tiền mà Lưu chiếm đoạt là 322.900 USD tương đương 5.198.097.000 đồng. Với số tiền này, các bị can đã “đốt” vào các nhu cầu cá nhân bằng những tiện nghi sang trọng, đắt tiện để đánh bóng tên tuổi công ty mình cũng như dễ dàng dụ các con mồi khác vào bẫy.

Trong quá trình điều tra, Quảng và Giang đã tự nguyện khắc phục được 540 triệu đồng, số tiền còn chiếm đoạt là 6,3 tỷ đồng. Lê Đăng Lưu đã khắc phục 1,2 tỷ đồng, số tiền còn chiếm đoạt là 3,98 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án còn có bị can Bùi Trung Kiên, là đối tượng giúp sức rất đắc lực cho Quảng và Giang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người lao động. Bản thân Kiên đã bị TAND tỉnh Hà Tây (cũ) xử phạt 15 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm vào tháng 12-1996, nhưng hiện nay Kiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có quyết định truy nã, đồng thời ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Bùi Trung Kiên.

Có thể nói, đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp với đông bị hại, số tiền bị chiếm đoạt lớn và kẻ phạm tội thực hiện hành vi với nhiều thủ đoạn tinh vi. Sau hơn 2 năm điều tra, truy tố, đầu năm 2010, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, vụ án đã không thể xét xử được và bị hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án như: Số tiền chính xác các bị can đã chiếm đoạt; Lời khai của các bị hại còn thiếu nhưng chưa được bổ sung bằng lời khai của những người được bị hại ủy quyền; Có bị can xuất trình tài liệu cho rằng mình bị bệnh tâm thần nhưng quá trình điều tra không thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan đến bệnh án…

Cuối tháng 2-2011, hồ sơ vụ án đã tương đối hoàn chỉnh và chuyển tới TAND TP Hà Nội. Theo dự kiến, phiên tòa xét xử các “siêu lừa” này sẽ được diễn ra vào ngày 23 và 24-3-2011.

Theo Công Minh (ANTĐ)