Vì sao Singapore từ chối phụ nữ Việt nhập cảnh?

Tổng cục Du lịch sẽ có công văn trao đổi với cơ quan du lịch Singapore Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, thông tin chiều 23-7, Tổng cục Du lịch đã quyết định sẽ gửi công văn cho phía cơ quan du lịch của Singapore yêu cầu giải thích rõ việc này và đề nghị phải có ý kiến tới cơ quan có thẩm quyền để không làm phương hại đến hợp tác về du lịch giữa hai bên. “Nếu không có bằng chứng công dân Việt Nam sang đó làm những việc ảnh hưởng đến quy định và pháp luật của Singapore thì không được tùy tiện hạn chế như thế. Việc này có thể làm cho những người bị hạn chế nhập cảnh cảm thấy bị tổn thương và bất kỳ một công dân nước nào bị hành xử như thế cũng thấy bị tổn thương” - ông Tuấn nói. _______________________________________ Do yêu cầu công việc nên tôi thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Singapore, vì vậy tôi không ngạc nhiên với việc nước này từ chối nhập cảnh đối với hành khách nữ. Trước đây tôi cũng từng bị gây khó dễ ở sân bay vì đi một mình và hộ chiếu thể hiện việc di chuyển thường xuyên. Tôi phải làm việc với họ hơn 30 phút mới được đồng ý cho nhập cảnh. Đến Singapore, tôi được một tài xế taxi ở đây giải thích nguyên nhân của việc này là do nhiều khách nữ của Việt Nam khi sang đây thì ở lại lao động chui, hành nghề mại dâm... Ở Singapore công việc này được cấp phép, người hành nghề chịu sự quản lý của nhà nước nhưng người Việt Nam sang đây hành nghề lại làm việc tự do và không chịu sự quản lý của họ. Đó có thể là nguyên nhân khiến nước này ái ngại và thường hay từ chối đối với những khách nữ đi một mình như vậy. Chị NGUYỄN KIM THANH, Ba Đình, Hà Nội