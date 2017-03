Vì sao tiền điện cao bất thường?

Không loại trừ tiền tăng do ghi sai Một số bạn đọc nêu nghi vấn với Pháp Luật TP.HCM về việc “đẩy” tiền điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ví dụ, trong tháng 4-2015 lượng điện tiêu thụ của một hộ là 250 kW. Nhưng nhân viên chỉ ghi 200 kW và “chuyển” 50 kW cho tháng sau. Đến tháng 5-2015 vào cao điểm nắng nóng, lượng điện sử dụng khoảng 351 kW (tăng so với tháng trước 100 kW). Nhưng cộng thêm lượng điện “để dành” thì hóa đơn tính tiền điện của tháng 5-2015 sẽ là 401 kW thì tiền điện người dân trả càng cao do áp vào biểu giá mức cao hơn. Thực tế điều này đã xảy ra. Cách đây vài ngày ngành điện kiểm tra, xác nhận nhân viên ghi không đủ lượng điện trong tháng 4-2015 đã để dồn qua tháng sau. Do vậy, số tiền điện mà người này trả trong kỳ tháng 6-2015 tăng cao. Sau đó điện lực đã giảm lượng điện từ 380 kWh xuống còn 270 kWh và hoàn lại số tiền thu vượt cho người dân. Ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban Quan hệ cộng đồng, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, khẳng định: “EVN HCMC đã khuyến cáo rõ đối với toàn thể nhân viên, nếu để xảy ra tình trạng này sẽ mất việc ngay. Giả sử nếu có việc dồn chỉ số điện thì bản thân người ghi chỉ số điện hay ngành điện cũng không có lợi vì việc thu chi phải theo nguyên tắc tài chính chặt chẽ. Do vậy, nếu có thì đây là tình trạng cá biệt, xuất phát từ sự sơ sót, thiếu trách nhiệm của cá nhân cụ thể”. Tăng7,5% giá điện, doanh thu tăng 13.000 tỉ đồng Từ năm 2007 đến nayđã có tám lần giá điện được điều chỉnh và trong đó đợt tăng giá mới đây lên tới 7,5%. Tháng 1-2015, EVN có tờ trình xác định các chi phí đầu vào tăng khoảng 12,8% nhưng kiến nghị tăng 9,5%.Sau đó Chính phủ quyết mức 7,5%.Với mức này, dự kiến doanh thu năm 2015 của EVN tăng khoảng 13.000 tỉ đồng. Giá điện ở Việt Nam không minh bạch! Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn lấy số liệu so sánh đầu ra với các nước khác trong khu vực để dẫn chứng giá điện trong nước rẻ hơn các nước khác, trong khi đó chi phí đầu vào của giá điện rất thấp. Đơn cử Malaysia, Singapore là những nước sản xuất điện bằng dầu, giá cũng chỉ có 7 cent/kWh nhưng ở Việt Nam, thủy điện chiếm 40% nguồn phát điện giá rẻ nhưng giá điện lại xấp xỉ với các nước. TS NGÔ TRÍ LONG, chuyên gia kinh tế Bộ Tài chính sẽ phối hợp xem xét lại biểu giá điện Biểu giá điện do Bộ Công Thương xây dựng, Bộ Tài chính chỉ tham gia phối hợp. Việc quy định giá điện hiện nay theo nguyên tắc dùng càng nhiều thì giá càng cao, tương tự như giá nước và các mặt hàng khác có yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm. Thời gian qua, hóa đơn tiền điện tăng cao có thể do nắng nóng, người dân sử dụng nhiều thiết bị điện. Nếu hóa đơn tiền điện tăng lên do sai sót về mặt kỹ thuật thì ngành điện phải kiểm tra. Nếu bậc thang tính giá điện bất hợp lý, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu. Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGA,

Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính