Vì sao xe tải nặng là “hung thần”? - Bài 3: Thực hành ba buổi là thi

Không chỉ “lo” thi lấy bằng dấu C mà bà Kim Anh còn “lo” bằng dấu C chuyển lên FC. (Từ ngày 1-7-2011, muốn lái xe container thì tài xế phải có bằng FC - PV) . Chị ơi, công ty em có mấy tài xế có bằng dấu C muốn thi chuyển sang bằng FC, chị có giúp được không? + Có bằng dấu C trước 1-7-2009 thì có nộp hồ sơ đăng ký dự thi được. Mang hồ sơ gốc, bằng lái và mấy tấm ảnh. Nếu có bằng dấu C khoảng 2-3 năm thì 6 triệu đồng, còn 5-6 năm thì 4 triệu đồng. Bà Kim Anh đang trao đổi với một tài xế có bằng dấu C chuyển thành FC. . Chắc chắn lấy được FC không chị? + Trời ơi, tôi làm nhiều chứ đâu phải làm vài cái đâu mà hỏi vậy. Ai giới thiệu anh thì anh cứ hỏi họ thử xem có chắc không! Anh có nộp thì mang hồ sơ lên nộp, sắp hết hạn rồi đó, chậm là tôi không có nhận đâu đó.