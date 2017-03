Vị thẩm phán và hai cô gái

Châm bình trà mời khách, vị thẩm phán bắt đầu câu chuyện về một vụ án mà ông xét xử sáu năm trước, khi ông còn đang công tác ở một tòa cấp huyện.

1. Ông nhớ như in vụ án này. Ngày ông nhận hồ sơ lãnh đạo tòa phân công là một buổi chiều trời mưa rất lớn. Cũng chiều đó, có người quen gọi điện thoại nhờ ông chiếu cố cho bị cáo được hưởng án treo “vì hoàn cảnh tội nghiệp lắm”. Chính bởi điều này mà ông đặc biệt chú ý đến vụ án.

Lần mở hồ sơ, sáng 22-10-2003, NTU chạy xe máy chở bạn gái là PKĐ lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP.HCM đi Long An, đụng phải một xe máy khác đang chạy đúng phần đường quy định. Tai nạn xảy ra, U. và Đ. chỉ bị thương nhẹ nhưng người thanh niên chạy xe kia đã chết...

Tại cơ quan điều tra, U. thành khẩn nhận lỗi đã chạy ngược chiều, thiếu quan sát gây ra tai nạn đau lòng. Tìm hiểu nhân thân, U. là một cô gái 30 tuổi, nhà ở vùng quê nghèo Gò Công Tây (Tiền Giang). Cha chết sớm trong chiến tranh, người mẹ già dẫu nay đau mai yếu vẫn luôn khuyến khích con lên TP.HCM tìm việc bởi bà tin chỉ có lên đó, con bà mới có cơ may đổi đời. U. lên TP, theo chân bạn là Đ., nhà ở Long An giáp ranh TP, xin vào làm công nhân may ở một công ty liên doanh nước ngoài.

Tháng tháng U. dành dụm, chắt chiu số tiền lương ít ỏi gửi về cho mẹ. Nhưng một dạo, người mẹ của U. trông hoài mà không hề có tin tức gì của con. Bà sốt ruột bèn vay tiền hàng xóm lên thăm mới biết tin dữ là con mình đã vướng vào vòng lao lý. Không một lời trách móc, bà lặn lội về quê bán hết những gì quý giá, bồi thường được 7 triệu đồng cho vợ của người thanh niên xấu số... Riêng Đ., bạn của con bà, cũng là người bị hại trong vụ án tự nguyện không yêu cầu bồi thường gì. Đ. còn viết đơn bãi nại, xin tòa khoan hồng cho U.

2. Hồ sơ vụ án đã rõ nhưng vị thẩm phán vẫn băn khoăn: Vì sao xe máy của Đ. mà lại để cho U. chạy rồi gây tai nạn? Chưa kể lời nhờ vả tế nhị kia cũng làm ông không an lòng.

Ngày mở phiên xử, lời khai của U. và Đ. rất lưu loát, trùng khớp, dường như không thể khiến người ta nghi ngờ được gì. Nhưng bằng trực giác và niềm tin nội tâm, vị thẩm phán vẫn thấy ngờ ngợ…

Vị thẩm phán đẩy gọng kính, mời Đ. đứng lên. Ông hỏi vì sao xe của cô mà lại để cho bạn chạy, Đ. điềm tĩnh trả lời rằng hai người là bạn bè rất thân, ai chạy xe cũng được. Vị thẩm phán lại chất vấn: “U. mới lên TP, đường sá chưa rành, lẽ ra cô phải tự chạy xe chở bạn cho an toàn chứ?”. Đến đây, Đ. có phần ấp úng nhưng vẫn chống chế được rằng hôm đó mệt nên để bạn chở. Dù vậy, cô nói mà cúi mặt, không dám nhìn thẳng về phía hội đồng xét xử.

Vị thẩm phán nghiêm nghị nhìn về phía U., hỏi lại những gì Đ. khai có đúng không. Bị cáo nhìn ông, mắt hơi đỏ rồi gật đầu xác nhận. Sau đó, dù đã cố hỏi thật kỹ nhưng vị thẩm phán vẫn không cách nào chứng minh được có sự gian dối trong vụ án. Vì cẩn trọng, ông quyết định hoãn tuyên án trong vài ngày.

Mấy bữa sau, ông tình cờ gặp Đ. ở tòa. Cô gái trẻ này nói trong nước mắt, xin ông xử nhẹ cho bạn, vốn gây tai nạn chỉ vì một phút bất cẩn. Và cô lại luyên thuyên về hoàn cảnh khó khăn của bạn để mong ông lưu tâm. Chú tâm nghe cô nói hết, ông chỉ trả lời một câu: “Tôi hiểu vì sao cô đến đây xin giảm án cho bạn. Việc cô làm là tốt nhưng tôi nghĩ cô đang lợi dụng tình bạn của mình. Tôi nói ít, mong cô hiểu nhiều!”.

Ngày tuyên án, Đ. không đến tòa. Hội đồng xét xử sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ đã phạt U. chín tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 202 BLHS.

Đợi mọi người rời phòng xử, vị thẩm phán bước đến gần bị cáo, trầm ngâm: “Cháu là người bạn hết lòng nhưng cách xử sự này không phải là đúng đắn”. U. nghẹn ngào, lí nhí: “Cháu thương Đ. vì cùng phận mồ côi” rồi vội chào ra về trước cái lắc đầu của ông.

3. Mấy ngày sau, vào một buổi chiều trời cũng mưa, có một vị khách gõ cửa phòng ông, thái độ rất nôn nóng.

Người khách đó không ai khác là Đ. Vừa gặp ông Đ. đã bật khóc. Cô kể sau lần gặp ông, cô đã muốn nói ra hết sự thật rằng chính cô mới là người cầm lái gây tai nạn. Nhưng do không có bằng lái, cô nghĩ sẽ bị án tù nên năn nỉ bạn đứng ra nhận tội giúp với lời hứa: “Cùng lắm mày chỉ bị xử án treo thôi”. U. đã tin cô, đã vì cô mà nhận tội. Ngay cả khi bị phạt tù giam, U. cũng không một lời oán trách. Còn cô thì không đủ can đảm thú nhận tội lỗi, gia đình cũng đã sắp xếp cho cô đi nơi khác. Nhưng giờ cô ân hận, cô muốn giải oan cho bạn.

Vài ngày sau, Đ. làm bản tự khai, kể lại toàn bộ sự thật. Còn vị thẩm phán cũng chấp bút viết bản đề nghị cấp trên hủy bản án của mình.

“Đời làm thẩm phán sợ nhất là bị hủy án. Một khi chính mình lại làm đơn đề nghị hủy án thì thật khó khăn. Nhưng pháp luật phải công minh. Thà rằng hủy đi cả ngàn bản án cũng còn hơn hủy hoại tương lai của một con người. Tôi vui vì thấy hai cô gái ấy đã rất biết trân trọng tình bạn của nhau” - vị thẩm phán mỉm cười.

HOÀNG YẾN