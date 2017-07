Video: Cảnh sát giải cứu phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em

Sáng 29-7, một người phụ nữ trung niên đến nhà ông Thân Văn Kính (trú xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, hà Tĩnh) chơi, rồi ôm cháu Lương Khắc Thành (2 tuổi, cháu ngoại của ông Kính) đến nhà người dân khác, các đó gần 1km.

Sau đó, chị Thân Thị Giá (mẹ cháu Thành) đến nhà ông Kính không thấy con đâu liền hô hoán, nhờ mọi người đi tìm kiếm.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện người phụ nữ này cùng cháu Thành đang ở trong nhà bà Kiểm (xã Quang Lộc). Người dân nghi ngờ người này bắt cóc trẻ em, nên đã vây ráp, rồi bắt giữ người này.

Công an huyện Can Lộc đã cử hàng chục chiến sĩ, cán bộ và Công an tỉnh Hà Tĩnh phải tăng cường hai xe cảnh sát đến hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, giải vây không cho người dân "tự xử" đánh đập người phụ nữ.

Đến cuối ngày, cảnh sát phải cho người phụ nữ này đội mũ bảo hiểm đi qua vòng vây hàng trăm người dân đưa ra xe chở về trụ sở công an để làm rõ. Bước đầu, người phụ nữ này khai ở xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).



Trước đó, ngày 13-7, người dân ở phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), bắt giữ nhầm một phụ nữ quê huyện Bình Lục, Hà Nam vì nghi đi bắt cóc khiến công an phải giải cứu.