Việc 'giải cứu' nữ nhân viên hàng không là không sai

Hai hành khách hành hung nữ nhân viên của Vietnam Airlines. (Ảnh cắt từ clip Cảng vụ Hàng không miền Bắc)

Theo TTXVN, trả lời câu hỏi người ở khu vực công cộng thấy bất bình trước việc nữ nhân viên Vietnam Airlines bị hành hung đã “giải cứu” bằng cách đạp hành khách Trần Dương Tùng, hành động này có phải là hành vi gây rối trật tự sân bay không, ông Tô Tử Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh, Cục Hàng không Việt Nam, nhìn nhận đây là hành động ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, hành động này đã chấm dứt sự việc gây rối nên không phải là hành vi gây rối.

Ông Hùng cho biết,,l qua ý kiến của công luận, luật sư hay thậm chí cả đại biểu Quốc hội cũng đã khẳng định hành động đó đã ngăn chặn được hành vi người đàn ông bắt nạt phụ nữ và hành vi đó không sai. Cá nhân ông bày tỏ quan điểm hành động đạp hành khách Trần Dương Tùng khi anh này đang tấn công nữ nhân viên hàng không là chấp nhận được vì nó đã chấm dứt được hành vi hành hung gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên hàng không Vietnam Airlines.

Liên quan đến câu hỏi liệu lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài xuất hiện quá chậm sau khi xảy ra vụ việc, theo ông Hùng, nhân viên của Trung tâm An ninh Nội Bài đã phối hợp với an ninh cơ động sân bay có mặt kịp thời. An ninh cơ động sau khi nhận được thông tin 40 giây sau đã có mặt kịp thời để ngăn chặn xô xát, xử lý vụ việc nên không thể nói là chậm.

Trước đó, Giám đốc Sở GTVG TP Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Vịnh Thuấn từ ngày 1-11-2016, đồng thời giao chánh Thanh tra Sở chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự.

Ngày 20-10, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với ông Trần Dương Tùng (bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng), ông Đào Vịnh Thuấn (bị cấm sáu tháng).

Theo TTXVN