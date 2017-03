Viện đề nghị phạt tù, luật sư bảo không tội

Theo cáo trạng, ngày 18-3-2009, ông Nguyễn Nam đánh ông Trần Văn Hồng vì giành nước tưới thanh long. Ông Nguyễn Văn Vân chạy đến can ngăn. Sau đó, ông Nam bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích vì đánh ông Hồng bị thương tật hơn 14% (nạn nhân bị nứt sọ chẩm, thương tật 8% và có thương tật 5% trên mặt do vật sắc nhọn gây ra). Ông Nam khiếu nại cho rằng ông đánh bằng tay thì không thể gây ra thương tật 5% này. Sau đó, ông Vân bị khởi tố do cơ quan điều tra xác định thương tật 5% trên là do ông Vân khi đến can đã dùng liềm gây nên. Ông Vân kêu oan...

Tại phiên tòa, bị cáo Vân liên tục kêu oan và cho biết mình chỉ đến can ngăn khi chạy đến có cầm liềm nhưng đã vứt ở đâu đó bởi nếu cầm liềm không thể dùng hai tay ôm ra để ngăn cản được. Trong khi đó ông Hồng và vợ đều có những lời khai mâu thuẫn nhau, thậm chí còn mâu thuẫn với lời khai của chính mình khi khai bị cáo Vân dùng liềm đánh trước mặc dù thừa nhận hai bên không có mâu thuẫn gì. Tòa đã công bố các bút lục cho thấy những lời khai trên là bất nhất. Nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ việc khẳng định khi đến ông chỉ thấy ông Nam đánh ông Hồng, cạnh đó là vợ ông Hồng đang kêu cứu, sau đó ông Vân mới chạy đến.

Luật sư cho rằng đây là một vụ án có “vấn đề” vì cũng chứng cứ đó kết luận điều tra ban đầu cho rằng bị cáo Vân không phạm tội, sau đó có khiếu nại và không thu thập thêm chứng cứ gì mới lại khởi tố Vân trong khi cây liềm được cho là tang vật lại không thu giữ. Luật sư cũng cho rằng việc đánh nhau trong vườn thanh long um tùm có nhiều khả năng mặt nạn nhân bị trầy xước vì gai thanh long. Cạnh đó, luật sư cũng cho biết bác sĩ Phạm Văn Chương, người đọc phim CT Scaner, cho là nạn nhân bị nứt sọ chẩm nhưng sau đó BV Bình Thuận đã cho chụp lại hai lần và kết quả sọ chẩm bình thường. Thế nhưng phim do bác sĩ Chương lại có trong hồ sơ giám định. Đồng thời, bác sĩ Chương lại chính là người tham gia giám định và ký tên là giám định viên cho trường hợp này. Việc này không khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”...

Liên quan đến việc có dấu hiệu “phù phép” để nạn nhân bị nứt sọ chẩm nhằm tăng tỉ lệ thương tật, bác sĩ Lê Văn Ngọc, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Bình Thuận, khẳng định nạn nhân không hề bị nứt sọ chẩm như cáo trạng quy kết. Theo bác sĩ Ngọc, việc xô xát, đánh nhau bằng tay bình thường khó có thể dẫn đến nứt sọ mà cần phải chứng minh có một lực tác động rất mạnh như tai nạn giao thông chẳng hạn khiến nạn nhân té ngã đập xuống nền cứng.

Từ những luận cứ này, luật sư yêu cầu triệu tập các giám định viên để làm rõ (tuy nhiên không được tòa chấp nhận). Luật sư cũng đã yêu cầu tuyên bị cáo Vân không phạm tội vì các chứng cứ quy kết quá mâu thuẫn, bất hợp lý...

Phần mình, công tố viên vẫn đề nghị tuyên phạt bị cáo Nam từ 18 đến 24 tháng tù treo còn bị cáo Vân 24-30 tháng tù...

NGUYỄN PHÚ NHUẬN