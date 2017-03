Viện Kiểm sát nhân dân huyện xin lỗi nạn nhân oan sai

Theo XUÂN DŨNG (TTO)



Ông Nguyễn Trường, viện trưởng Viện KSND huyện Hải Lăng, ngày 6-4 đã nói lời xin lỗi bà Hồng (chủ doanh nghiệp tư nhân Hùng Linh, trú tại thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị) cùng gia đình vì đã gây ra oan sai cho công dân vô tội.Ông Trường cũng cho biết đã đăng cải chính trên báo Quảng Trị và một tờ báo trung ương trong ba số báo liên tiếp. Bà Đào Thị Hồng đã kể về những oan ức, đau khổ và thiệt hại mà mình và gia đình đã phải chịu đựng do bị bắt giam và khởi tố oan sai. Bà Hồng mong cơ quan bảo vệ pháp luật cần hạn chế oan sai cho người vô tội.Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, năm 2010 bà Đào Thị Hồng bị cơ quan điều tra công an huyện Hải Lăng khởi tố và được Viện KSND huyện này phê chuẩn bắt tạm giam 81 ngày với tội danh “trộm cắp tài sản gỗ rừng trồng”.Viện KSND huyện cũng đã truy tố bà Hồng với tội danh này. Tuy nhiên, cả hai phiên tòa sơ và phúc thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị đều đều tuyên bà Hồng vô tội.