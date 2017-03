Viện kiểm sát tỉnh, công an tỉnh rút hồ sơ lên làm rõ

Ông Vũ Xuân Dần với đơn tố cáo về việc điều tra viên điện thoại gợi ý lo tại ngoại. Ảnh: NĐ

Về các cuộc gọi của điều tra viên tên T. (Công an huyện Bù Gia Mập), vị lãnh đạo này cho biết: “Điều tra viên gọi điện thoại cho người nhà bị can để yêu cầu đem tiền nộp và có những lời nói gợi ý là điều bất thường, bất minh. Việc này cơ quan điều tra công an tỉnh sẽ tiếp tục làm rõ. Phía VKS tỉnh sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án để đảm bảo khách quan, công tâm”.

Trước đó lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu VKSND huyện Bù Gia Mập giải trình về quy trình thủ tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can mà phía Công an huyện Bù Gia Mập đề xuất.

Còn Thiếu tướng Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Đã giao một phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, xử lý các thông tin mà dư luận phản ánh. Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh (PC44) đang rút hồ sơ từ Công an huyện Bù Gia Mập về tỉnh để điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.

Như chúng tôi đã thông tin, ông Vũ Xuân Dần (ngụ xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước về việc bà Búp (mẹ vợ ông Dần) bị bắt giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi giải quyết vụ án, điều tra viên thụ lý điều tra vụ án đã điện thoại cho ông, gợi ý việc “lo tại ngoại”, o ép việc trả tiền…

l Theo TS Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, không bàn đến nội dung tố cáo đúng hay sai vì phải do cơ quan có thẩm quyền xác định, riêng về phần nộp tiền phải theo quy định. Cụ thể, người nhà bị can hoặc bản thân bị can trả nợ cho người được coi là bị hại trong vụ án hình sự được quy định ở Điều 46 BLHS (các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự). Theo đó, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả là một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vấn đề này được áp dụng chung trong các giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho đến khi xét xử bị cáo tại tòa. Do đó không chỉ điều tra viên mà kiểm sát viên, thẩm phán cũng có quyền hướng dẫn và ghi nhận cũng như chứng kiến việc nộp tiền này.

Tuy nhiên, quy định nói rõ việc này phải xuất phát từ ý chí tự nguyện của người bị khởi tố, truy tố, xét xử chứ không ai có quyền ép buộc hoặc dùng thủ đoạn để buộc họ phải nộp tiền. Có nghĩa là người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng không được tác động một cách thái quá, quá sốt sắng, quá nhiệt tình hoặc gây áp lực bằng mọi cách để bị can, bị cáo nộp tiền trả cho người bị hại. Mọi hành vi của cán bộ tố tụng mà vượt qua ranh giới hướng dẫn, động viên, khuyến khích bị can, bị cáo đều không đúng. Việc nhân danh ai đó để hối thúc bị can, bị cáo trả tiền cũng là sai, không có chủ thể nào có quyền áp đặt việc này đối với bị can, bị cáo.

N.ĐỨC - T.TÙNG