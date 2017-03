Viện vẫn truy tố dù điều tra nói không

Tòa án cần cẩn trọng xem xét Theo khoản 5 Điều 126 BLTTHS, sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra mà phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án mà chưa bị khởi tố thì VKS trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can. Như vậy trong vụ án này, VKS khởi tố Lê Anh Tuấn đúng theo quy định. Đồng thời, sau khi có kết luận điều tra nhưng cơ quan điều tra kết luận hành vi của bị can không cấu thành tội phạm nhưng VKS nhận thấy hành vi ấy đã cấu thành tội phạm thì vẫn có quyền truy tố, chuyển hồ sơ qua tòa. Vấn đề còn lại là qua quá trình xét xử, đánh giá chứng cứ buộc tội, gỡ tội, tòa có chấp nhận quan điểm của VKS hay không. Ở đây, tôi không bàn sâu về nội dung vụ án, việc khởi tố, truy tố đúng hay sai. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng giữa cơ quan điều tra và VKS có bất đồng quan điểm sâu sắc về việc xử lý bị can Tuấn thì tòa án phải cẩn trọng xem xét chứng cứ để đưa ra phán quyết đúng pháp luật, tránh làm oan cũng như tránh lọt người phạm tội. ThS - luật sư Mai Thanh Tâm, Đoàn Luật sư tỉnh Long An