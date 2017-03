Việt kiều chúc Tết Giáp Ngọ

Ông Nguyễn Hòa (California, Mỹ) tâm sự: "Tôi năm nay đã gần 80 tuổi, năm nào tôi cũng dành một tháng trở về Sài Gòn thăm con. Sau ba ngày tết, tôi ra Huế, quê hương của tôi để thăm mồ mả ông bà và thăm bà con xa gần. Già rồi, lá rụng về cội. Tôi chỉ mong con cháu thành đạt tôi sẽ trở về ở hẳn Việt Nam. Ăn Tết ở Việt Nam rất vui và hạnh phúc. Năm mới thân chúc toàn thể bà con, cô bác An Khang Thịnh Vượng".

Anh Trần Chung Minh hiện sống và làm việc tại tiểu bang Ohio, Mỹ cho biết “Tôi đã định cư ở Mỹ được 7 năm. Do đặc thù công việc nên 3 năm nay tôi không về Việt Nam ăn tết. So với cách đây 3 năm, tôi thấy đường sá Việt Nam đã được nâng cấp rộng rãi, khang trang và đẹp hơn trước nhiều. Cũng chính vì vậy mà bây giờ tôi bị… mù đường. Tôi muốn đi đâu cũng khó vì đường xá Việt Nam bây giờ lạ lẫm quá. Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc tất cả bạn đọc của PLO nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.



Khi chúng tôi hỏi, về Việt Nam anh dự định làm gì, anh Minh (nhà ở TP.HCM) vui vẻ chia sẻ: “ Năm nay, tôi có 1 tháng ở Việt Nam để ăn tết. Về Việt Nam tất nhiên trước tiên tôi sẽ đón tết cùng gia đình. Sau đó, tôi sẽ dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Ở đây, tôi có một số người bạn thân. Các bạn biết tôi về nên vui lắm, họ đã lên lịch sẵn để cả nhóm cùng nhau đi du lịch trong mấy ngày tết rồi”.

Hòa cùng với không khí đón Tết cổ truyền với dân tộc, ca sĩ Giao Linh và Nhật Hạ cũng có đôi lời gửi lời chúc Tết đến bạn đọc báo Pháp luật TP.HCM.

