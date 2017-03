Việt Nam coi trọng quan hệ ổn định với Trung Quốc

(PL)- Ngày 24-9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn nhân dịp sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, theo TTXVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chủ trương coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Hai Đảng, hai nước có lợi ích chung trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước cho rằng trong tổng thể quan hệ hai nước, việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật có ý nghĩa và vai trò quan trọng góp phần tăng cường tin cậy giữa hai nước. Vừa qua, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng những bất đồng còn tồn tại. Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc. AT