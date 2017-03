Việt Nam kêu gọi không quân sự hóa ở biển Đông

Ông bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp ở biển Đông và những hệ lụy nghiêm trọng của chúng, đồng thời đề nghị ASEAN và Trung Quốc tăng cường đối thoại và hợp tác để xử lý. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao kêu gọi các bên tự kiềm chế, không tiến hành các hoạt động làm phức tạp thêm tranh chấp, nhất là không quân sự hóa ở biển Đông.

Tại hội nghị, các ngoại trưởng ASEAN nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước, trước hết là ASEAN và Trung Quốc. Từ đó đề nghị ASEAN và Trung Quốc thể hiện quyết tâm chính trị và nỗ lực hơn nữa để bảo đảm hòa bình và an ninh ở biển Đông.