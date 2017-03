Việt Nam phát hiện loài thú tuyệt chủng sau 84 năm

Ngày 5-3, ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cho hay: “Loài Mang Muntiacus rooseveltorum được ghi nhận tại tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào đã bị coi là tuyệt chủng từ năm 1929. Loài Mang thuộc họ Hươu nai (Cervidae) và mẫu sọ của loài này đang được lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ”.

Cũng theo ông Hải, cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Trung tâm Cress thuộc Trường ĐH Quốc gia Hà Nội đã phối hợp thực hiện dự án “Điều tra, bảo tồn các loài Mang tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên” trong thời gian từ 2012-2014.

Trong quá trình nghiên cứu điều tra, đoàn chuyên gia đã chụp được ảnh của loài Mang này trên địa bàn khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Đồng thời phát hiện được mẫu phân của loài Mang trong rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.





Loài Mang (Muntiacus rooseveltorum) được phát hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân Liên. Ảnh cắt ra từ clip.

Trong thời gian phối hợp, đoàn chuyên gia cũng tìm thấy mẫu sừng và da của loài Mang tại nhà của một người dân sống giáp ranh với khu bảo tồn sau khi săn bắn được. Đoàn chuyên gia đã thực hiện xét nghiệm AND từ mẫu phân, da của loài Mang tại Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật.



Xương sọ của loài mang được tìm thấy ở một nhà dân.

Ảnh: khu bảo tồn cung cấp

Sau khi có mẫu xét nghiệm, đoàn chuyên gia đã so sánh với mẫu AND của loài Mang được coi là đã tuyệt chủng đang lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ. Bất ngờ khi các mẫu AND hoàn toàn trùng khớp với nhau và khẳng định đây chính là loài Mang Muntiacus rooseveltorum đã bị đưa vào danh sách tuyệt chủng khoảng 84 năm trước.

ĐẶNG TRUNG