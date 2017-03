Việt Nam tiếp tục gửi Công hàm phản đối Trung Quốc lên LHQ

Trong Công hàm trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định với việc hạ đặt và hoạt động trái phép giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu hộ tống trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.



Với hành động này, Trung Quốc cũng vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như các thỏa thuận liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Trước sau như một, Việt Nam kiên quyết phản đối hành động sai trái này của Trung Quốc.



Công hàm khẳng định Việt Nam đã nỗ lực trao đổi, đối thoại với Trung Quốc dưới nhiều hình thức và ở các cấp khác nhau để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuy nhiên phía Trung Quốc chẳng những đã không đáp ứng những đề nghị thiện chí đó, mà còn di chuyển giàn khoan và các tàu hộ tống sang một vị trí khác vẫn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.



Trung Quốc còn đưa các tàu quân sự, máy bay chiến đấu đến hoạt động tại vị trí hạ đặt giàn khoan, thậm chí còn đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, đâm thủng tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, làm nghiêm trọng thêm tình hình căng thẳng ở Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực, làm ảnh hưởng đến tự do, an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế và gây bức xúc trong dư luận và nhân dân Việt Nam, làm ảnh hưởng tới tình cảm và mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.



Công hàm trên nhắc lại yêu cầu chính đáng của Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam và không để tái diễn hành vi tương tự.



Việt Nam cũng tiếp tục yêu cầu Trung Quốc giải quyết các tranh chấp trên biển, trong đó có việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981, thông qua đàm phán hoặc các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.



Đại sứ Lê Hoài Trung đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho lưu hành Công hàm trên như một tài liệu chính thức của Khóa 68 Đại hội đồng Liên hợp quốc, gửi đến tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, tương tự như 2 Công hàm trước đó của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cực lực phản đối hành động ngang ngược kể trên của phía Trung Quốc.



Trước đó, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã ra Thông cáo báo chí về vụ việc trên./.