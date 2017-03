Việt Nam xác minh tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Ngày 15-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao VN về việc tờ Nhân dân Nhật báo - Trung Quốc thông tin chính quyền TP Tam Sa tiết lộ từ ngày 1-10 triển khai lắp đặt thiết bị không dây trên các đảo có cư dân sinh sống.

Tàu cá của ngư dân Việt Nam. Ảnh minh họa (ảnh tư liệu).

Trước thông tin về việc một tàu cá Quảng Ngãi bị đâm chìm sau khi năm người của tàu Trung Quốc nhảy sang lấy các thiết bị cùng hải sản đánh bắt được, ông Bình bày tỏ: “Một lần nữa chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động đối xử vô nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với ngư dân VN. Chúng tôi cũng đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi của VN đối với quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Hoàng Sa là ngư trường truyền thống từ bao đời nay của ngư dân VN”.

Bày tỏ quan điểm về việc Mỹ sắp điều tàu tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của VN, ông Bình nói: “Biển Đông có vai trò hết sức quan trọng đối với khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Các quốc gia trong và ngoài khu vực đều có trách nhiệm đóng góp vào việc duy trì và tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này”. Theo ông Bình, những đóng góp của các nước phải dựa trên cơ sở nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS), Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN cũng cho hay đến bây giờ các lực lượng tuần tra của Nhật Bản vẫn chưa có thông tin gì mới về ba thuyền viên VN mất tích ở ngoài khơi nước này.