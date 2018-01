Việt Nam-Hoa Kỳ đối thoại về an ninh-quốc phòng

Ngày 30-1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc và Phó Trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tina Kaidanow đã đồng chủ trì Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 9.

Hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc tham gia vào các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển tại khu vực. Cạnh đó thúc đẩy hợp tác chống phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, an ninh mạng, tội phạm quốc tế và hoạt động gìn giữ hòa bình tại Liên Hiệp Quốc.

Hai bên trao đổi về tình hình biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; thương mại không bị cản trở tại biển Đông; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp tại biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đồng thời tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC).

Cũng tại cuộc đối thoại, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, sâu rộng và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Từ đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác an ninh - quốc phòng giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm Việt Nam thành công của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ngay đầu năm 2018. Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó tập trung vào dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tháo gỡ bom mìn còn sót lại, hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh, tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh…

Phó Trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất Tina Kaidanow đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Đồng thời, khẳng định Hoa Kỳ coi hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh là một trong những ưu tiên trong hợp tác an ninh - quốc phòng với Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này. Phó Trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất cũng cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, thương mại quốc phòng…