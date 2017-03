Việt Nam-New Zealand quan ngại về diễn biến trên biển Đông

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng John Key sẽ đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-New Zealand phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với New Zealand cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Thủ tướng John Key cho rằng quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền chặt và nhấn mạnh New Zealand cam kết và hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Hai thủ tướng đã đi sâu trao đổi chín nội dung lớn gồm quan hệ chính trị; kinh tế, thương mại, đầu tư và ODA; hợp tác an ninh-quốc phòng; giáo dục-đào tạo; lao động, Việt kiều và giao lưu nhân dân; hợp tác du lịch và kết nối hàng không; y tế và môi trường; hợp tác khu vực và quốc tế; vấn đề biển Đông.

Về vấn đề biển Đông, hai thủ tướng đã chia sẻ quan ngại về diễn biến gần đây; tái khẳng định lập trường về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của các nước đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key đã chứng kiến lễ ký các văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác về hàng không dân dụng; kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục; thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế...