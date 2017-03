VietinBank: Nâng cao chất lượng, tăng trưởng quy mô

Tính đến hết quý II/2015, tổng tài sản của VietinBank đạt 686 nghìn tỷ đồng, tăng 3,72% so với cuối năm 2014 và tăng 14,74% so với cùng kỳ năm trước. VietinBank là một trong các ngân hàng dẫn đầu trong hệ thống NHTM Việt Nam.

Nhiều chỉ tiêu chủ chốt của VietinBank cũng khá khả quan, quy mô và hiệu quả kinh doanh đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước và cao hơn bình quân toàn Ngành.

Quy mô tăng trưởng mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2015, định hướng tín dụng rõ ràng, kế hoạch kinh doanh được xây dựng phù hợp với đặc thù địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực an toàn, hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng đi kèm với kiểm soát rủi ro, cùng những điều kiện thuận lợi từ nền kinh tế, hoạt động cho vay của VietinBank đã tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến 30/6, dư nợ cho vay của VietinBank đạt 481 nghìn tỷ đồng, tăng 9,25% so với cuối năm 2014 và tăng 27,14% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh thế mạnh về việc cho vay đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, tổng công ty, tập đoàn Nhà nước, VietinBank cũng đang chú trọng đẩy mạnh tăng trưởng quy mô tín dụng đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh (tập trung chủ yếu vào đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ), khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp FDI.

Tiền gửi của VietinBank luôn tăng trưởng mạnh bao gồm cả nguồn huy động dân cư và tiền gửi các tổ chức kinh tế. Do đó VietinBank luôn là một trong những ngân hàng có thị phần hàng đầu về huy động vốn. Tính đến hết quý II/2015, tiền gửi khách hàng của VietinBank đạt 449 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm 2014 và tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, VietinBank tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tiền gửi, nâng cao tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, hướng tới mục tiêu giảm chi phí vốn trên cơ sở đảm bảo tính bền vững, phù hợp với tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Danh mục đầu tư chứng khoán của VietinBank đa dạng về các loại sản phẩm, trong đó tập trung vào các trái phiếu có tính thanh khoản cao, độ an toàn thanh toán được đảm bảo để một mặt đảm bảo dự trữ thanh khoản thứ cấp cho VietinBank, mặt khác đảm bảo mục tiêu sinh lời. Tính đến 30/6/2015, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 158 nghìn tỷ đồng.

Việc thành lập Khối Quản lý rủi ro với chức năng kiểm soát độc lập rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, hoạt động tín dụng của VietinBank hiện nay được kiểm soát chặt chẽ với 3 vòng kiểm soát, góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng. Tính đến hết quý II/2015, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank chiếm 1,45% dư nợ cho vay khách hàng, duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2015, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 11 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 8,45% và thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 1,24%. Đây vẫn là hai nguồn thu chính của ngân hàng (chiếm 94% tổng thu nhập hoạt động). Trong các khoản thu nhập còn lại, thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh 89,58% so với cùng kỳ năm trước (do ngân hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chứng khoán, cùng với điều kiện thị trường thuận lợi).

Các chỉ tiêu lợi nhuận của VietinBank trong 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14,75%; lợi nhuận trước thuế tăng 0,2%, đạt 53% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét, cân đối vĩ mô được duy trì, tổng cầu chuyển biến tích cực, tổng vốn đầu tư phát triển tăng cao, VietinBank sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm 2015, khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu ngành Ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng.