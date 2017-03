Việt-Lào nhất trí giải quyết tranh chấp biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; coi đây là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở biển Đông. Hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng tỉnh Sekong ngôi trường trị giá 1 triệu USD.