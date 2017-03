Vietnam Airlines đã khắc phục xong sự cố tin tặc tấn công

Liên quan đến vụ việc tin tặc tấn công một số hệ thống CNTT hàng không và một số trang mạng của Việt Nam, trong đó có trang www.vietnamairlines.com, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cho biết đến 6 giờ sáng 1-8, các hệ thống CNTT chính của Vietnam Airlines đã hoàn tất quá trình kiểm tra và trở lại hoạt động bình thường.



Tính đến thời điểm này, sự cố trên không làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác bay và hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Vietnam Airlines. Công tác phục vụ hành khách trong thời gian diễn ra sự cố không bị ảnh hưởng lớn nhờ nỗ lực triển khai ngay lập tức kịch bản dự phòng đã thường xuyên diễn tập và sẵn sàng đầy đủ phương tiện, nhân lực.

Được biết sau khi xảy ra sự cố tin tặc, Vietnam Airlines đã phối hợp với các chuyên gia CNTT của Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Cục An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT (Bộ Thông tin và Truyền thông), Viettel, FPT và các đối tác khác để biệt lập, giành quyền kiểm soát, khôi phục và khởi động lại các chương trình bị tấn công cũng như kiểm tra, rà soát các chương trình CNTT khác để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khôi phục các máy tính tại quầy làm thủ tục ở Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Hãng đang tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an cùng các đối tác để củng cố an ninh mạng.



Hành khách Vietnam Airlines làm thủ tục.

Đối với chương trình Bông sen vàng, Vietnam Airlines thông báo sẽ tạm ngừng các chức năng trực tuyến, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của hội viên. Trong giai đoạn này, các hội viên có thể liên hệ với các chi nhánh của Vietnam Airlines để được hỗ trợ nếu có nhu cầu.



Đồng thời, khách hàng để được hưởng ưu đãi theo hạng thẻ và tích lũy dặm bay khi bay trên Vietnam Airlines hay các hãng hàng không trong liên minh SkyTeam sẽ xuất trình thẻ Bông sen vàng khi đặt chỗ, mua vé và làm thủ tục tại sân bay.