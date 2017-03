Vietnam Airlines: Du khách cần cảnh giác bị trộm đồ trên máy bay

Theo thống kê, trong năm 2012, xảy ra 28 vụ khách bị mất tài sản trên chuyến bay, năm 2013 xảy ra 15 vụ và tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đã xảy ra chín vụ.Trước thực trạng trên, Vietnam Airlines đã có chỉ đạo các tổ bay cũng như tiếp viên trên các chuyến bay nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo tài sản của hành khách trên chuyến bay, góp phần giữ uy tín, hình ảnh của Vietnam Airlines.Các tiếp viên Vietnam Airlines đều được huấn luyện kỹ năng phòng chống trộm cắp, qua đó tiếp viên có thể nhận thức rõ hơn về trình trạng trộm cắp trên chuyến bay, có kiến thức nhất định trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối tượng trộm cắp.Các tổ bay, cán bộ, chuyên viên phục vụ hành khách đều phải nắm được và thực hiện nghiêm chỉnh Quy trình phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối tượng trộm cắp trên chuyến bay của Vietnam Airlines, đặc biệt trong tra cứu, phát hiện, giám sát đối tượng trộm cắp trên chuyến bay.Khi phát hiện đối tượng trộm cắp trên chuyến bay, tổ bay lập biên bản vi phạm, có chữ ký của khách làm chứng và người bị hại. Cơ trưởng thông báo cho kiểm soát không lưu để yêu cầu an ninh hàng không, cảnh sát sân bay hỗ trợ bắt giữ và tiếp nhận đối tượng để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.Nhờ sự phối hợp và xử lý kịp thời, tổ tiếp viên đã ngăn chặn được nhiều vụ hành khách trộm cắp trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Điển hình như Chuyến bay VN630/Jakarta-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/1. Đầu chuyến bay, tổ tiếp viên được thông báo có ba đối tượng khách khả nghi trên chuyến. Trong chuyến bay, ba đối tượng khách trên liên tục di chuyển trong cabin, cả tổ tiếp viên đã phân công nhau canh chừng các đối tượng này. Tiếp viên trưởng đã báo cáo Cơ trưởng vụ việc và Cơ trưởng đã yêu cầu gọi an ninh và cảnh sát hỗ trợ khi máy bay hạ cánh.Ngay khi máy bay vừa dừng lại, Cơ trưởng đọc phát thanh đề nghị tất cả khách ngồi yên tại chỗ. Tiếp viên trưởng đã mời nhân viên an ninh, cảnh sát, Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất vào cabin đưa ba đối tượng khách trên ra và vào phòng làm việc của Công an cửa khẩu.

Tại phòng làm việc của công an cửa khẩu, sau khi xác nhận và kiểm tra, khách tên Suwito bị mất 700USD trong balô và khách tên Qin Wei đã thừa nhận lấy cắp số tiền này.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, tình trạng mất tài sản của hành khách trên chuyến bay được phát hiện từ cuối năm 2010 trên một số chuyến bay đường dài của hãng Cathay Pacific từ Hong Kong đi châu Âu. Sau đó, các hãng hàng không Trung Quốc, Đài Loan có đường bay đến Hong Kong đều có hành khách khai báo mất tài sản cá nhân trên chuyến bay vào năm 2011 và năm 2012.Tài sản mất thường là tiền hoặc đồ vật giá trị như tiền mặt, laptop, máy tính bảng, điện thoại… tập trung chủ yếu trên các đường bay của các hãng hàng không đi/đến Hong Kong.Từ phản ánh của hành khách, cảnh sát Hong Kong đã theo dõi, bắt giữ thủ phạm trộm cắp và gửi khuyến cáo cho các hãng hàng không có đường bay đến Đặc khu này áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, trong đó có Vietnam Airlines.