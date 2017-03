Việt-Pháp khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển

Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung đưa đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp hướng tới một tầm nhìn hợp tác dài hạn, đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nêu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế, tái khẳng định cam kết duy trì tự do hàng hải, hàng không. Đồng thời, hai lãnh đạo nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp tại biển Đông bằng biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ngày 12-7-2016, hai bên khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).





Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng thống Pháp Hollande tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN

Trong bài diễn văn tại tiệc chiêu đãi nhà nước diễn ra vào trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Tôi muốn khẳng định vượt lên trên các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học giữa hai nước Pháp và Việt Nam, giữa hai dân tộc chúng ta là tình bạn chân thành, như Voltaire đã nói: “Một người bạn tốt quý giá hơn mọi điều vĩ đại trên đời””.

Sau đó, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Tại buổi gặp, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các vấn đề quốc tế, phối hợp tích cực trong nỗ lực chung đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực.

Tổng thống Hollande bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Pháp François Hollande đã tham quan phố cổ Hà Nội. Ông đã trò chuyện với GS Ngô Bảo Châu và các bạn trẻ ở Hà Nội, vui vẻ vẫy tay chào người dân, khách du lịch. Ông cũng đến thăm đình Kim Ngân và nghe giới thiệu về phố cổ.

• Sau khi kết thúc lịch trình làm việc tại Hà Nội vào chiều 6-9, Tổng thống Pháp François Hollande đã vào TP.HCM để tiếp tục tham dự các sự kiện trong khuôn khổ chuyến công du tại Việt Nam kéo dài từ ngày 5 đến 7-9.

Theo chương trình dự kiến, hôm nay (7-9) tổng thống Pháp sẽ có buổi hội kiến với Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Cũng trong lịch trình làm việc, Tổng thống François Hollande sẽ gặp gỡ phái đoàn các trưởng doanh nghiệp Pháp, diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt tổ chức. Ông cũng sẽ tới thăm Viện Tim TP.HCM - biểu tượng cho sự hợp tác lịch sử của hai nước trong lĩnh vực y tế. Ông cũng có một buổi nói chuyện với một doanh nghiệp phần mềm tại TP.HCM.