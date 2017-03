Vinacomin đề xuất nhập khẩu than cho điện

Bởi hiện nay giá than đang rẻ, nếu khai thác trong nước sẽ lãng phí. Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), thông tin tại cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 9 của Bộ Công Thương ngày 5-10.

Theo ông Biên, tập đoàn đang khó khăn do giá than trên thế giới thấp. Doanh thu than giảm 4% so với cùng kỳ do sản lượng xuất khẩu giảm 21% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho hay từ năm 2016 Việt Nam sẽ nhập khẩu than. Tuy nhiên, giá than đang rẻ nên việc nhập khẩu phải tính toán cụ thể. “Ở trong nước cần tính biểu đồ xuất khẩu than và cân đối việc sử dụng trong nước. Không phân biệt than nội địa hay xuất khẩu mà cần đảm bảo nguồn than phục vụ cho các hộ tiêu thụ trong nước” - Thứ trưởng Hưng nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cho hay giá dầu bình quân tháng 9 khoảng 48 USD/thùng, giảm 50% so với kế hoạch từ đầu năm.

TRÀ PHƯƠNG