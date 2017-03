Vinacomin ‘phản pháo’ chính quyền địa phương

Theo đó, Vinacomin khẳng định: “Không có tình trạng vận chuyển than trái phép dưới moong của khai trường Xí nghiệp 917 (thuộc Công ty Than Hòn Gai - Vinacomin) lên”. Cũng theo Vinacomin, trong số sáu xe tải chở than bị bắt giữ có hai xe tải in logo của tập đoàn có phiên hiệu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại - Vinacomin (ITASCO), tuy nhiên qua xác minh các xe trên không phải của ITASCO. “Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận: Đêm 2-3 rạng sáng 3-3 đã điều khiển xe ô tô đến khu vực Đồng Ho, Hoành Bồ (một chuyến), khu vực Vũ Oai, Hoành Bồ (10 chuyến), đây là than đầu vỉa được đổ vào vườn rừng keo, gần khu dự án Công viên nghĩa trang An Lạc (thuộc Tập đoàn Indevco). Khối lượng còn lại được vận chuyển từ khu vực phường Hà Khánh, nằm tiếp giáp với khai trường 917 thuộc Trụ Nam khai trường đã dừng khai thác và khu vực đổ thải…

Trước đó, tại cuộc họp báo về vụ việc trên vào ngày 4-3, do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, khẳng định: “Số than bị bắt giữ lấy tại khai trường 917 thuộc Công ty Than Hòn Gai và khu vực xung quanh”. Cũng tại cuộc họp báo này, ông Hà đã không trả lời được nguồn gốc số than trên từ đâu ra. “Ai ăn cắp than, ăn cắp ở đâu, cụ thể thế nào sẽ có kết luận của cơ quan điều tra” - ông Hà đã trả lời như vậy tại cuộc họp báo.

TRỌNG PHÚ