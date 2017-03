VinaLiving đoạt giải bất động sản châu Á 2011

Một ngôi biệt thự trong dự án The Ocean Villas. (Nguồn: VinaLiving)

Theo Hoàng Tuấn (Vietnam+)



VinaLiving là thương hiệu bất động sản do tập đoàn VinaCapital sở hữu.Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho cộng đồng bất động sản, do Bloomberg Television, một kênh truyền hình tài chính có tiếng tài trợ.Giải Dự án Tiếp thị tốt nhất thể hiện sự thành công của VinaLiving trong việc giới thiệu The Ocean Villas ra thị trường. The Ocean Villas đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách hàng Việt Nam với 96% dự án đã bán hết.VinaLiving là thương hiệu tiên phong trong việc xây dựng phong cách sống và không gian sống dành riêng cho người Việt.The Ocean Villas gồm 115 căn biệt thự với diện tích từ 700m2, có hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng biển hoặc sân golf Dunes của Danang Beach Resort.