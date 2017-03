Vĩnh biệt người ‘cởi trói’ cho nông dân

Đừng đợi dân kêu Ông Ngô Hoàng Phương (75 tuổi) khi biết ông Mười qua đời, đã chạy xe từ Thủ Đức lên viếng thăm người anh, người đồng chí của mình. Ông xúc động nhắc lại những kỷ niệm khi còn là hàng xóm của ông Mười: “Lần nào họp chi bộ ổng cũng góp ý các đơn vị, chính quyền “phải nghĩ trước, lo trước cho dân, đừng đợi dân kêu”. Ổng theo dõi thời sự sát sao lắm”. Người đồng chí cũng là người vợ yêu quý của ông, bà Nguyễn Hồng Nga (80 tuổi, bí danh Mười Ba) cho biết mỗi khi đi họp chi bộ hay họp hội đoàn thể, ông Mười hay nói mình không phải ông nội dân để kêu dân làm này làm kia mà phải nghĩ, phải lo trước đã. Anh Nguyễn Hoàng Dũng (Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân phụ trách phía Nam) ngậm ngùi cho biết khi đến thăm những vùng ông từng chủ trương khai hoang ở Bình Dương, Long An, anh nghe người dân, cán bộ cùng thời nhắc về ông với niềm yêu mến vô cùng. Bà Nga vợ ông không quên những ngày gian khó của thập niên 1990, khi ông đã nghỉ hưu và cùng gia đình đi khai hoang ở vùng đất trống, đồi trọc xã Tân Định (Tân Uyên, Bình Dương). Những ngày rời TP lên chặt cây, dọn đất cực khổ gian nan, cả gia đình đồng cam cộng khổ vượt qua. Ông dạy các con phải tự lực để sống, không được dựa dẫm vào cha vì sẽ không bao giờ ông “nói một tiếng” để con cái được vào làm nhà nước, thăng quan tiến chức. Ông bà quay lại làm nông dân, các con cũng làm nông. Các con ông bà, có người làm bên ngoài, có người khá lên nhờ học hỏi kỹ thuật mới áp dụng trên mảnh đất khai hoang này. Ngay cả căn nhà ông bà ở quận Bình Thạnh cũng do Nhà nước cấp, đến nay vẫn còn nguyên trạng và đơn sơ như lúc ban đầu. Bàn ghế trong nhà đều cũ kỹ, giản đơn. HỒNG MINH Ông Nguyễn Thành Thơ sinh năm 1925, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Cầu Kè, tỉnh Cần Thơ (nay là xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Ông đã được trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác…Do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 0 giờ 15 phút, ngày 21-4 tại nhà riêng.Tang lễ ông được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng ông được tổ chức vào hồi 6 giờ ngày 22-4 đến hết ngày 23-4 tại Nhà tang lễ TP.HCM. Ông sẽ được đưa về quê nhà tỉnh Vĩnh Long lúc 6 giờ ngày 24-4. Lễ an táng sẽ được tổ chức vào 8 giờ 30, ngày 26-4 tại quê nhà tỉnh Vĩnh Long.