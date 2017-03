Vĩnh Long: Xác minh sai phạm tài chính ở Phòng Giáo dục huyện Bình Tân

Việc công an vào cuộc là do phía cơ quan chức năng huyện Bình Tân sau khi thanh tra tài chính tại đây đã phát hiện nhiều sai phạm nên đề nghị công an làm rõ.

Tối 24-3, PV Pháp Luật TP.HCM liên hệ qua điện thoại với ông Đặng Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Bình Tân, để xác tín thông tin nhưng ông Chính nói: “Chúng tôi không thông tin. Khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra sẽ cung cấp cụ thể”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc đến bạn đọc.

GIA TUỆ