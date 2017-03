Virus cúm H7N9 có nguy cơ vào Việt Nam

Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Việt Nam đối phó dịch cúm gia cầm “Việt Nam nằm trong khu vực có nguy cơ tương đối cao về các loại bệnh truyền nhiễm mới nổi và gần đây virus cúm A/H7N9 được phát hiện trên người và động vật tại quốc gia láng giềng Trung Quốc, cho thấy nguy cơ tiềm tàng nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế. Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam kêu gọi đẩy mạnh hợp tác và phối hợp giữa các ngành và các tổ chức nhằm ứng phó với các dịch bệnh có tác động tới sức khỏe, an toàn và an ninh lương thực, sinh kế, phát triển kinh tế và thương mại”. Ngày 11-2, đại diện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết như trên. Trước tình hình dịch cúm đang xảy ra, UNDP tại Việt Nam sẽ hỗ trợ 800.000 USD do USAID tài trợ để Việt Nam triển khai việc bảo vệ sức khỏe người dân.