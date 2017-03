Vịt chết trong vùng dịch vứt đầy đồng

Sáng 18-7, tại chợ Đại Đồng (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh), dù có chốt kiểm dịch ngăn cản buôn bán gia cầm trong vùng dịch nhưng một số người dân vẫn đưa vịt đến bán. Đến khi thấy có phóng viên chụp ảnh, người trong chốt kiểm dịch mới xua đuổi những người bán vịt ra khỏi chợ.

Tại thôn Thống Nhất, vùng có dịch cúm H5N1 nặng của xã An Ninh, các chủ trại nuôi vịt vẫn cho vịt chạy đồng, xác vịt đầy đồng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hàng trăm bao tải chứa vịt chết bị người dân vứt xuống Hói Đò… Theo người dân, các bao tải vịt chết xuất hiện hơn một tuần trước và họ đã báo chính quyền địa phương nhưng đến ngày 18-7 mới có máy xúc đến vớt được 70 bao tải vịt chết, số còn lại trôi về hạ lưu sang xã khác. Tại bãi rác của thôn Thống Nhất và thôn Hoành Vinh, hàng chục bao tải vịt chết cũng bị người dân vứt ra đó, bốc mùi hôi thối.

Tình trạng vịt chết cũng diễn ra ở xã Lộc Thủy, Sơn Thủy. Ở xã Sơn Thủy, nhiều chủ vịt cho biết đang cho vịt chạy đồng thì nhiều con lăn ra chết. 10 ngày qua, ngày nào cũng có vịt chết. Mặc dù xã Sơn Thủy đã công bố dịch nhưng tại chợ Mỹ Đức của xã, tình trạng buôn bán gia cầm vẫn diễn ra.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình, số vịt chết ở xã An Ninh 160 con, xã Lộc Thủy, Sơn Thủy 2.300 con vịt chết. Thực tế lượng vịt chết gấp hàng chục lần. Cụ thể, tại xã An Ninh, chỉ ba hộ nuôi vịt có kết luận nhiễm cúm H5N1 đã có 2.450 con vịt chết. Đến ngày 18-7, vẫn chưa thấy cán bộ đến địa bàn để xử lý tiêu độc, khử trùng nên diễn ra tình trạng người dân vẫn cho vịt chạy đồng, giết mổ, mua bán và vứt vịt chết không đúng nơi quy định. Tại xã Hoa Thủy, An Thủy (huyện Lệ Thủy), Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh) vịt chết nhiều nhưng thú y địa phương không báo cáo lên trên.

MINH QUÊ