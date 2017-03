VKS đề nghị phạt My sói 12 năm tù

Internet là một phần nguyên nhân của lối sống buông thả và gây ra những nhận thức sai lệch về cuộc sống cho các bị cáo.

Năm ngày gây ba vụ hiếp dâm

Hôm qua, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm đối với Đào Thu Hương (tức My sói), Trịnh Thăng Long cùng sáu đồng phạm về các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho ba tội, VKS đề nghị tòa tuyên phạt My sói 12 năm tù…

Theo đại diện VKS, do cần tiền ăn tiêu, My đã cầm đầu một nhóm thanh niên từ 16 đến 19 tuổi, bàn bạc với người yêu là Long để tìm cách lừa phụ nữ đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm và cướp tài sản. Theo đó, My lên mạng Internet, giả trai để làm quen với các cô gái và rủ các cô đi ăn, đi chơi, mua sắm quần áo... Khi người bị hại đến nơi hẹn, cả nhóm xông vào cướp tiền, điện thoại, dây chuyền vàng, rồi dùng vũ lực ép nạn nhân đi vào nhà nghỉ để hiếp dâm tập thể.

Chỉ trong vòng năm ngày My, Long cùng sáu đồng phạm đã gây ra năm vụ cướp tài sản tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, hai vụ hiếp dâm và một vụ hiếp dâm trẻ em.

Đàn em của My từng dùng điện thoại di động quay cảnh hiếp dâm tập thể với mục đích khống chế nạn nhân, đe dọa nếu bỏ trốn sẽ tung lên mạng. Có trường hợp sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại nhà nghỉ, cả nhóm còn quay lại cướp luôn dây chuyền của nữ lễ tân nhà nghỉ. Trường hợp của em Nguyễn Thị T. (hơn 15 tuổi), sau khi bị nhóm My cướp chiếc điện thoại di động và bị hiếp dâm tập thể đã bị bọn chúng cướp đi chiếc xe máy trị giá 28,5 triệu đồng.

Chiều 20-7-2010, My lên mạng Internet rủ rê bạn học cùng lớp là hai em N. và H. (15 tuổi) đi mua sắm quần áo. Khi hai em đòi về, cả nhóm xông vào đánh và cướp điện thoại di động của nạn nhân. Tuy nhiên, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Suy đồi đạo đức, lối sống

Tòa hỏi tại sao lại đánh, tát hay đe dọa một nạn nhân hoặc bị cáo nghĩ gì khi còn rất trẻ mà đã thực hiện những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như trên, My đều đáp: “Bị cáo không trả lời được”. Cùng câu hỏi, nhiều bị cáo cũng im lặng không trả lời hoặc chỉ buông một câu: “Tại bị cáo quá nông nổi”.

Long thì khai nhận, khi bắt được “con mồi”, bị cáo liền gọi điện thoại cho đàn em với lời lẽ rất thản nhiên như: “Anh mới bắt được một con, mày có chơi thì đến nhà nghỉ” hoặc nói với đồng phạm “Trên kia có gái, chơi không?”.

Tòa hỏi cha mẹ của các bị cáo tại sao khi thấy con mình suốt ngày bỏ nhà đi bụi mà không đi tìm hoặc không quan tâm đến con hơn. Đa phần đều khăng khăng nói rằng có đi tìm nhưng không được nên đành chịu (!?). Tất cả đều đổ lỗi rằng con mình còn nhỏ dại, thiếu hiểu biết và mong được tòa khoan hồng.

Nhuộm tóc vàng và giấu mặt trong chiếc khẩu trang, mẹ của My phân trần với tòa rằng: “Tôi thường xuyên quan tâm đến con. Khi con bỏ nhà đi cũng có đi tìm nhưng do hai vợ chồng đã ly dị, My thường nói về ở với bố nên cứ tưởng thật. Ai ngờ…”. Ngược lại, My lại trả lời tòa rằng bố mẹ chẳng quan tâm gì đến mình nên My muốn làm gì thì làm.

Luận tội, VKS nói sự thiếu quan tâm, giáo dục đã dẫn đến lối sống buông thả và chà đạp lên tất cả những giá trị đạo đức của các bị cáo.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho My và Long nhìn nhận trong xã hội hiện nay, cả cha mẹ và nhà trường cần chú ý nhiều hơn nữa đến con cái của mình. Ngay cả những nạn nhân của vụ án cũng có một phần lỗi vì đã chủ quan và dễ dãi trong các mối quan hệ. Từ những lý do trên, luật sư đề nghị tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Hôm nay, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

THANH LƯU