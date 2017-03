VKS nhẹ tay, một tiến sĩ bỏ trốn

Ban đầu, VKS quá nhát tay... Vụ án khá rối và gây khó khăn cho VKS nhưng nếu ngay ban đầu VKS không quá nhát tay thì có lẽ vụ án đã giải quyết xong. Tuy nhiên, đến khi VKS mạnh tay yêu cầu bắt khẩn cấp bà Thúy thì mọi chuyện đã lỡ, bị can đã bỏ trốn. Việc bị can Thúy bỏ trốn không những gây khó khăn cho cơ quan tố tụng mà còn làm bất lợi cho bị cáo Phong. Tính từ thời điểm tạm giam đến nay, Phong đã thi hành án hơn ba năm. Nếu tính án có hiệu lực sau khi án sơ thẩm tuyên phạt Phong bốn năm tù thì có lẽ Phong sẽ được đặc xá trong đợt 2-9 vừa qua. Tuy nhiên, do các lý do chủ quan, khách quan trên, Phong bị mất đi quyền lợi của mình. Một kiểm sát viên VKSND quận Tân Bình