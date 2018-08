VKS phê chuẩn việc khởi tố ông Trương Quý Dương

Đầu giờ chiều 24-8, một nguồn tin của PV cho biết VKSND tỉnh Hòa Bình đã chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh Hòa Bình đối với ông Trương Quý Dương, cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Ông Trương Quý Dương, cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố với ông Dương, do xác định bị can này có liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong vào hồi năm ngoái.



Như vậy, sau khi tòa sơ thẩm TAND TP Hòa Bình trả hồ sơ điều tra bổ sung vào tháng 6-2018 vừa qua, đến thời điểm hiện tại đã có 3 bị can bị khởi tố trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Cụ thể, ngoài ông Trương Quý Dương, hai cựu cán bộ khác của BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là ông Hoàng Đình Khiếu (phó giám đốc) và ông Trần Văn Thắng (trưởng phòng vật tư).

Theo bản kết luận điều tra bổ sung mới đây, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình xác định với chức trách, nhiệm vụ là người đứng đầu, ông Dương đã phân công, phân nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đối với việc thực hiện hợp đồng thay thế, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2, ông Dương đã giao trách nhiệm cho phòng vật tư phối hợp với khoa Hành chính chịu trách nhiệm thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phòng vật tư và khoa Hồi sức tích cực không báo cáo về tiến độ, cách thức thực hiện để giám đốc nắm bắt, chỉ đạo.

Việc ký Hợp đồng số 315/BVĐKT-TS với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn với nội dung: Cung cấp vật tư, sửa chữa, tiệt trùng, xét nghiệm kiểm tra sinh hóa tiêu chuẩn AAMI hệ thống lọc nước RO số 2 cho BV là đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, đã tiến hành giám định đối với các trang thiết bị, vật tư phục vụ chạy thận đều đảm bảo chất lượng theo hợp đồng và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành, ông Trương Quý Dương chưa sâu sát trong thực hiện chức trách người đứng đầu BV, cụ thể như: Từ năm 2015 đến 2017, không có quyết định giao phụ trách Đơn nguyên thận cho cá nhân cụ thể để điều hành hoạt của đơn nguyên; không có quyết định giao hệ thống nước RO cho cá nhân trong khoa Hồi sức tích cực đảm nhiệm; từ khi có quyết đinh thành lập Đơn nguyên thận, giám đốc không chỉ đạo ban hành văn bản quy định cụ thể về quy trình bảo quản, sửa chữa, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống lọc nước RO; để xảy ra tình trạng vận hành, sử dụng hệ thống RO tùy tiện trong thời gian dài. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, ông Dương phải chịu trách nhiệm hành chính liên đới.